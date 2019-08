Zuerst seien brennende Flaschen gegen die Fassade und durch Fenster in den Lagerraum geworfen worden, so die FPÖ. Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

Nach einem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ in St. Pölten am Montag in den frühen Morgenstunden hat die FPÖ Niederösterreich 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ausforschung der Täter führen. Es gehe um rasche Aufklärung, teilte die Partei Dienstagfrüh mit. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer "offensichtlich" gelegt worden sei. Mit Einbindung des Landeskriminalamts Niederösterreich und des Stadtpolizeikommandos St. Pölten übernahm daraufhin das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) die Ermittlungen.

Vertrauen in Polizei

Die Brandstifter müssten so rasch wie möglich zur Verantwortung gezogen werden, sagte die FPÖ. Ansätze zur Ausforschung gebe es mehrere, "vor allem die Tatsache, dass sich einer der Attentäter, wie auf dem Überwachungsvideo erkennbar, bei dem Brandanschlag offensichtlich selbst angezündet hat. Die Person hat höchstwahrscheinlich Brandverletzungen am Körper, im Gesicht und an den Händen", vermutet FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer. Der Anschlag sei "alles andere als ein Lausbubenstreich" gewesen. Noch am Montag veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten, dass ein Quartett am Werk gewesen sei. "Wir vertrauen voll und ganz auf die Arbeit der Polizei", sagte Landbauer.

Nach dem Brandanschlag veröffentlichte die FPÖ Aufnahmen einer Überwachungskamera. ORF

Spekulationen

Indes spekulierte die SPÖ-Ortsgruppe im niederösterreichischen Langenzersdorf über eine Inszenierung seitens der FPÖ. In einem Facebook-Post, das schon wieder entfernt wurde, hieß es kurzzeitig: "Haben schon die Nazis so gemacht: Zuerst selbst den Justizpalast angezündet und dann 'Feuer' geschrien. Altbewährte Taktik bei Rechtsextremen. Stand offenbar im Liederbuch von Landbauer."

Die SPÖ-Ortsgruppe, die nicht gerade für ihre Zurückhaltung in den sozialen Medien bekannt ist, hat den Ermittlungsbehörden geraten, "besser in den Reihen des RFJ", der freiheitlichen Jugendorganisation, zu ermitteln. Damit habe die SPÖ die "rote Linie der Geschmacklosigkeit nun endgültig überschritten", reagierte der freiheitliche Landesparteisekretär Michael Schnedlitz. (APA, red, 13.08.2019)