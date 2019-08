Neuanfang für Tumblr Foto: THOMAS WHITE / REUTERS

Die Blog-Plattform Tumblr bekommt einen neuen Besitzer. Die Firma Automattic, die hinter der bekannten Blogging-Software WordPress steckt, kauft Tumblr dem amerikanischen Telekommunikations-Riesen Verizon ab. Er wolle Tumblr unverändert fortführen, sagte Automattic-Chef Matt Mullenweg dem "Wall Street Journal" am Montag.

Tumblr war 2013 vom Internet-Konzern Yahoo übernommen worden. Die damalige Yahoo-Chefin Marissa Mayer wollte dringend mehr junge Nutzer zu dem Web-Pionier lotsen und war deswegen bereit, gut eine Milliarde Dollar für Tumblr hinzublättern.

Unbilden

Tumblr wurde unter dem Dach von Yahoo allerdings nicht zu einer so großen Erfolgsgeschichte wie die von Facebook für einen ähnlichen Betrag gekaufte Fotoplattform Instagram. Nach einem langen Niedergang wurde das Webgeschäft von Yahoo schließlich im Jahr 2017 von Verizon übernommen, für rund 4,5 Milliarden Dollar.

Pornobann

Verizon soll laut Medienberichten bereits seit dem Frühjahr nach einem Käufer für Tumblr gesucht haben. Diese Suche blieb zunächst aber ohne Erfolg, lediglich Pornhub hatte sich demnach als Käufer angeboten. An den wollte Verizon aber partout nicht verkaufen, immerhin hatte man erst im Vorjahr einen Bann für pornografische Inhalte auf Tumblr ausgesprochen – was dem Unternehmen damals viel Kritik einbrachte. An diese Regel soll sich übrigens auch unter dem neuen Eigentümer nichts ändern, wie Automattic-Chef Matt Mullenweg gegenüber dem Wall Street Journal betont.

Preisfrage

Wie viel sich Automattic den Zukauf kosten lässt, wurde nicht mitgeteilt. Nach Informationen der Website "Axios" liegt der Kaufpreis "deutlich unter 20 Millionen". Der Betrag sei für Verizon nicht bedeutend, schrieb das "Wall Street Journal". Das einstige Yahoo-Geschäft kämpft auch als Teil des Telekom-Konzerns mit sinkenden Werbeerlösen. (red/APA, 13.8.2019)