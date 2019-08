Widerstand in mittlerweile 15 US-Bundesstaaten gegen die Zusammenführung der Mobilfunker

Immer mehr US-Bundesstaaten gehen gegen die geplante milliardenschwere Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile und der Mobilfunkfirma Sprint vor. Nun schloss sich auch Oregon den Klagen an. Damit regt sich in 15 Staaten sowie dem Gebiet der US-Hauptstadt Washington Widerstand gegen den Zusammenschluss des dritt- und viertgrößten Mobilfunkanbieters in den USA.

Analyse

Die Staaten bekamen vor kurzem zudem mehr Zeit, um den Fall in New York vor Gericht zu bringen. Das US-Justizministerium hatte zuletzt grünes Licht für den 26 Milliarden Dollar (23,22 Mrd. Euro) schweren Deal gegeben. Allerdings sind Bedingungen an die Genehmigung geknüpft: Die Behörde verlangt von den beiden Firmen, dass sie mehrere Konzernteile und Mobilfunkfrequenzen verkaufen. Durch den Zusammenschluss soll ein Konzern entstehen, der auf 130 Millionen Kunden und einen Jahresumsatz von rund 76 Milliarden Dollar kommt.

In Österreich ist T-Mobile nach der Übernahme von UPC im Vorjahr mit der Marke Magenta vertreten. (APA, 13.8.2019)