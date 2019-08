Der Provider ist seit über 24 Stunden von Ausfällen in ganz Österreich betroffen

Auf Allestörungen.at werden Ausfälle vor allem im Raum Wien gemeldet. Screenshot: Allestoerungen

Magenta-Kunden müssen derzeit geduldig sein. Das Unternehmen hat seit über 24 Stunden mit Ausfällen zu kämpfen. Obwohl es Montagabend seitens eines Sprechers hieß, dass die Störungen weitgehend behoben seien, hatten Kunden auch am Dienstag teilweise noch immer kein Netz.

Kunden verärgert

Auf Twitter erklärt das Unternehmen, dass die Behebung der Störung noch andauere. Die Ursache ist nicht bekannt, Magenta sprach am Montag von "Einzelfällen in ganz Österreich". Viele Kunden zeigen sich in sozialen Medien sowie auf der Seite Allestörungen.at über die Ausfälle sehr verärgert. Teilweise wird von kompletten Netzausfällen über 24 Stunden berichtet. Die Störungskarte zeigt aktuell vor allem Probleme im Raum Wien.

Die Marke Magenta war Anfang Mai mit der Zusammenführung von T-Mobile und UPC gestartet. Auch der Relaunch war in Wien von einem stundenlangen Internetausfall begleitet. Im Juli klagten Kunden erneut über Ausfälle. Hier sah der Konzern jedoch keine Probleme bei sich. Vermutet wurden Fehlfunktionen der Modems aufgrund der großen Hitze. (red, 13.8.2019)