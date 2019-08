Nicht nur Erntehelfer oder Saisonarbeiter, sondern sämtliche Bereiche des Arbeitsmarktes sollen von der EU-Verordnung betroffen sein. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Während die Übergangsregierung keine Änderungen in Bezug auf Lehrlinge mit negativem Asylbescheid plant, wie das Sozialministerium am Montag mitteilte, sorgt ein anderer Aspekt rund um Asylwerber und Arbeit für Aufsehen. Die österreichische Regelung, wonach Asylwerbern der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt abseits von Erntehelfer- und Saisonarbeiterjobs auch noch nach neun Monaten verwehrt werden kann, widerspricht offenbar EU-Recht. Entsprechende gerichtliche Entscheidungen seien in letzter Zeit ergangen, erklärt Arbeiterkammer-Experte Johannes Peyrl im Gespräch mit dem STANDARD.

Zuvor hatte das Ö1-"Morgenjournal" über diese Entwicklung berichtet. Hintergrund der schleichenden Arbeitsmarktöffnung ist eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2013, wonach Asylwerber nach neun Monaten einen Job erhalten dürfen.

Nun setzte die Anwältin Michaela Krömer die Arbeitserlaubnis für einen Asylwerber durch, nachdem dessen Antrag auf Beschäftigungsbewilligung durch das Arbeitsmarktservice abgelehnt worden war. Das AMS hatte sich dabei auf einen Erlass berufen, der laut Krömer EU-rechtswidrig sein dürfte. Der Tischlereibetrieb, bei dem der Asylwerber in Lehre gehen sollte, hatte in Folge eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht.

Keine anderen Kandidaten

Nachdem bereits zweimal eine Ersatzkraftprüfungsverfahren, welches österreichische oder andere EU-Bürger bevorzugt den Job vermitteln würde, negativ ausgefallen war, wurde die Anwältin auf den Vorfall aufmerksam und legte eine Säumnisbeschwerde ein. Erst nach dem dritten gescheiterten Ersatzkraftprüfungsverfahren lenkte man beim Arbeitsmarktservice ein.

Peyrl erwartet nicht, dass die Rechtssprechung große Auswirkungen haben wird. Asylwerber seien zu Beginn ihres Aufenthalts in Österreich nur schwer vermittelbar – oft schon wegen Deutschproblemen. Zudem fänden sich in Jobs mit niedriger Qualifikation oft einheimische Ersatzkräfte. Allerdings verweist der Experte für Migrationsrecht auch darauf, dass über eine von Türkis-Blau gestoppte Ausnahmeregelung 1000 Asylwerber eine Lehrlingsstelle gefunden haben.

Österreich hat der Verordnung der EU-Kommission übrigens grundsätzlich zugestimmt, sofern bestimmte Parameter wie Lohnbestimmungen oder die Arbeitsmarktüberprüfung eingehalten würden, wie Krömer weiter erklärte.

Eine letztgültige höchstgerichtliche Entscheidung gibt es in Österreich bezüglich solcher Fälle noch nicht. Dennoch glaubt Krömer, dass sämtliche Ministeriumserlässe in Österreich zum Thema rechtswidrig sein könnten. Das AMS wollte sich zunächst nicht zum Thema äußern. Das Sozialministerium sagte, dass das AMS in zwei ähnlich gelagerten Fällen beim Verwaltungsgerichtshofs in Revision gehe. (red, 13.8.2019)