Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Apples Smartphone Verkäufe in Europa sind deutlich zurückgegangen, das geht aus den aktuellen Zahlen der Marktforschungsfirma Canalys hervor. Im zweiten Quartal diesen Jahres schrumpfte der Marktanteil Apples im europäischen Smartphone-Markt um 17 Prozent – von 17 Prozent im letzten Jahr auf 14,1 Prozent. Mit 6,4 Millionen verkauften Geräten fällt Apple auf Platz drei – hinter Samsung und Huawei – im Ranking der erfolgreichsten Smartphonehersteller.

Samsung profitiert von Huawei-Handelsstreit

Als Gewinner im zweiten Quartal gehen Samsung und Xiaomi hervor. Samsung verzeichnete ein Verkaufswachstum von 20 Prozent, mit 18,3 Millionen verkauften Smartphones und einem Marktanteil von 40,6 Prozent. Eine erfolgreiche Produktstrategie, die eine Reihe konkurrenzfähiger Geräte hervorbrachte, sei laut Canalys für den Wachstum Samsungs verantwortlich. Drei der fünf meistverkauften Smartphonemodelle stammen dabei aus der Galaxy A Reihe Samsungs.

Auch habe sich Samsung die Konsequenzen des Handelsstreits zwischen Huawei und den USA zu Nutze gemacht, so Canalys. Es sei Samsung möglich gewesen, sich als stabile Alternative für Verkäufer und Netzbetreiber zu positionieren. Besonders bei Konsumenten von Low-End Smartphones sei die Loyalität zu Markennamen schwach, was Samsung lange Zeit ein Dorn im Auge war – nun scheint der koreanische Smartphonehersteller von eben dieser fehlende Gebundenheit zu profitieren.

Wo Samsung gewinnt, verliert Huawei. Mit einem Marktanteil von 18,8 Prozent im zweiten Quartal sind die Verkaufszahlen Huaweis seit 2018 um 16 Prozent geschrumpft. Grund dafür sei eben der Handelsstreit mit den USA, und die Befürchtung der Kunden, dass Spionage-Software auf den Smartphones Huaweis installiert sein könnte.

Xiaomi stark gewachsen

Xiaomi wird als neue Kraft am europäischen Smartphone-Markt gesehen. Mit einem Wachstum von 48 Prozent und einem Marktanteil von 9,6 Prozent befindet sich der chinesische Konzern, nach Apple, auf Platz vier der erfolgreichsten Smartphonehersteller. Grund für diese Entwicklung sei das günstige Angebot, das vor allem in einkommensschwachen Ländern profitiere, und das steigende Vertrauen von Betreibern und Verkäufern. Diese seien auf der Suche Alternativen zu Samsung, um unabhängiger zu werden, wenn Huawei weiter an Bedeutung verlieren sollte.

Zusätzlich profitiere Xiaomi von der raschen Entwicklung 5G-fähiger Smartphone-Modelle, die Mobilfunker dazu bewegt, Partnerschaften mit Xiaomi einzugehen, da sich derzeit nur wenige 5G-fähige Geräte am Markt befinden. (hsu, 13.08.2019)