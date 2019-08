Boeing führt seit einigen Wochen Rolltests mit dem Langstreckenflugzeug 777X durch, dessen Auslieferung der Konzern aufgrund von Problemen mit dem Riesentriebwerk GE9X von General Electric von 2019 auf 2020 verschoben hat.

Ein vor kurzem veröffentlichtes Video zeigt nun erstmals Bilder des sogenannten Startabbruch-Tests. Dabei wird ein schwer beladenes Flugzeug aus voller Startgeschwindigkeit wieder bis zum Stillstand abgebremst. Und dies ohne Nutzung der Schubumkehr und mit absichtlich völlig abgefahrenen Bremsen. Im Video sieht man sehr schön, wie die Bremsen dabei heftig beansprucht werden – es raucht gewaltig. Den Test scheint die 777X jedenfalls erfolgreich bestanden zu haben.

Zu beobachten sind – ab Sekunde 10 – außerdem die ausklappbaren Flügelspitzen der Maschine: ein Novum in der Luftfahrt. Dank dieses Mechanismus kann der neue Jet seine Spannweite von 65 auf 72 Meter erhöhen bzw. verringern, wie am Ende des Videos zu sehen ist. Mit 72 Metern Flügelspannweite ist die 777X ein Riese: Der A350 von Airbus bringt es gerade mal auf knapp 65 Meter. In der Variante 777-8 soll das Flugzeug auf eine Reichweite von 16.110 Kilometern kommen und dabei bis zu 375 Passagiere fassen können. (max, 13.8.2019)