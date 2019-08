Derzeit sind bei Sky nur die ersten vier Game of Thrones-Staffeln abrufbar. Foto: AP

Wo ist Game of Thrones? Sämtliche Staffeln der populären Serie war bis vor wenigen Wochen noch im Streaming-Angebot von Sky zu finden, nun sind nur mehr die ersten vier Staffeln aufrufbar. Das Unternehmen begründet dies damit, dass Game of Thrones (GoT) dafür auf seinem Vorzeige-TV-Sender "Sky Atlantic" zu sehen ist – so soll verhindert werden, dass sich die beiden TV-Sparten sich gegenseitig kannibalisieren. Ende August werden alle acht GoT-Staffeln aber wieder in da Streamingprogramm aufgenommen.

Seher können allerdings zu Amazon Prime ausweichen, dort ist aber für jede einzelne Folge ein Betrag fällig.

Auch bei Netflix und Amazon

Bei Sky ist auffällig, dass auch Eigenproduktionen, wie Babylon Berlin, nicht immer als Stream angeboten werden. Zwar verschwinden auch bei Netflix oder Amazon immer wieder Filme und Videos – die Eigenproduktionen bleiben im Programm. Die Rechte von Fremdproduktionen werden nur begrenzt vergeben.

Im Konkurrenzkampf unter den Streaminganbietern, hat Netflix einen beachtlichen Zug gemacht. Das Unternehmen heuerte die "Game of Thrones"-Macher , David Benioff und Dan Weiss, an. Sie wechseln nach mehr als zehn Jahren vom Sender HBO zu Netflix. Benioff und Weiss hätten einen Vertrag unterzeichnet, in dem sie sich auf mehrere Jahre zum Schreiben von Drehbüchern sowie der Produktion

Geld spielt keine große Rolle

und Regie von Serien und Filmen auf Netflix verpflichten, teilte der Streaming-Dienst vergangene Woche mit. Zur Summe, für die die Streaming-Plattform die beiden Filmemacher von HBO abgeworben hat, machte Netflix keine Angaben. Medien in Hollywood hatten von einem "Vertrag in neunstelliger Höhe" berichtet. Schon in der Vergangenheit hat Netflix mehr als 100 Millionen Dollar für die Übernahme erfolgreicher Produzenten bezahlt – etwa an Ryan Murphy ("Glee") oder an Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy"). Welche Art Serien und Filme das "Game-of-Thrones"-Duo für Netflix entwickeln soll, wurde zunächst nicht bekannt. (sum, 15.8. 2019)