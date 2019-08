Kritik an Haftanstalt weil Epstein zu lange in der Zelle allein gelassen wurde. Einer der Wärter auch kein vollwertiger Gefängnisbeamter

Der Ex-Investmentbanker Epstein war bereits 2008 einem Verfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, weil er damals einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen war. Foto: AP/Uma Sanghvi

New York – Von "gravierende Unregelmäßigkeiten", die untersucht gehören, sprach US-Justizminister William Barr am Montag in Bezug auf die Bedingungen in Jeffrey Epsteins Haftanstalt. "Es ist unglaubwürdig, dass es keinen sorgfältigen Aufwand gab, ihn zu beobachten", schloss sich auch Bill de Blasio, New York Citys Bürgermeister, dem Tenor der Verdutzten an. Er sei zwar kein Fan von unfundierten Verschwörungstheorien, aber "in diesem Fall ergeben die Fakten auf den ersten Blick keinen Sinn".

Es ist Tag drei nachdem der Ex-US-Investor und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde. Inzwischen hat das US-Justizministeriums offiziell bestätigt, dass Epsteins Tod ein Suizid war. Trotzdem kursieren im Netz weiter unzählige unbegründete Theorien über Verschwörungen und die Liste an Prominenten und Politikern, die öffentliche Spekulationen wagen, wächst. Denn die Todesumstände werfen Rätsel auf.



"Ich bin entsetzt und wütend über das Versagen des Metropolitan Correctional Centers, diesen Gefangenen angemessen zu sichern," sagte der amerikanische Justizminister, nachdem weitere Information über Missachtung des Prozedere zum Vorschein kamen.

Warum stand er schon zwei Wochen nach einem möglichen Suizidversuch Mitte Juli nicht mehr wegen Suizidgefahr unter Beobachtung? Inwiefern und warum haben sich die Gefängniswächter nicht ans Prozedere gehalten? Wird die Wahrheit über das mutmaßliche Sexhandelsnetzwerk an die Öffentlichkeit gelangen, und werden die Opfer zumindest eine Entschädigung, wenn schon keine Gerechtigkeit bekommen, fragen sich Kommentatoren und Interessierte auf der ganzen Welt.

Was soweit bekannt ist

Seit Anfang Juli saß Epstein im berüchtigten Metropolitan Correctional Center, kurz MCC, in New York in Haft und wartete auf seinen Prozess. Der 66-jährige Geschäftsmann habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in der Anklageschrift.

Zuletzt war Epstein im Hochsicherheitstrakt "South 9" untergebracht, wo kürzlich auch der mexikanische Drogenkartellboss "El Chapo" auf seinen Prozess wartete. Gemäß der Vorschriften, hätte er einen Zellengenossen haben sollen, und seine Zelle hätte alle 30 Minuten von einem Gefängniswächter überprüft werden sollen. Wäre er weiterhin wegen Suizid unter Beobachtung gestanden, hätte es im Viertelstundentakt eine Überprüfung gegeben.

Das Metropolitan Correctional Center galt als eines der sichersten Gefängnisse der USA. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/David Dee D

Inzwischen haben mehrere Gefängnis-interne Quellen der New York Times und der Nachrichtenagentur Associated Press bestätigt, dass das vorgeschriebene Prozedere nicht eingehalten wurde. Epstein hatte keinen Zellengenossen. In der Nacht vor dem Fund des leblosen Körpers Epsteins habe es über mehrere Stunden hinweg keine Überprüfung der Zelle gegeben. Und einer der für Epstein zuständigen Wächter war gar kein vollwertiger Gefängniswärter. Die New York Times berichtet, dass das Gefängnis immer wieder im Fall von Personalmangel auf andere Arbeitskräfte zurückgreift. Zudem machten beide Aufpasser zu dem Zeitpunkt schon mehrere Überstunden.

Wie es zu der Entscheidung kam, Epstein nicht weiter wegen Suizidgefahr beobachten zu lassen, ist noch unklar. Laut Prozedere hätten mehrere hochrangige Gefängnisbeamte, einschließlich des Chefpsychologen des Gefängnisses, Epsteins Ausschluss aus dem Suizidpräventionsprogramm genehmigen müssen. Ob dieser Schritt befolgt wurde, wurde noch nicht bestätigt. Die Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI und des Justizministeriums, die gemeinsam das Gefängnis betreiben, über die Todesumstände laufen noch.

FBI durchleuchtet Privatinsel in der Karibik

Zudem laufen auch die Ermittlungen über Epsteins Straftaten weiter. Das bestätigte Justizminister Barr am Monat. Laut Medienberichten sucht das FBI aktuell auf Epsteins Privatinsel in der Karibik nach Beweisen. Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, Polizisten hätten das luxuriöse Eigenheim Epsteins auf der kleinen Jungferninsel Little St. James durchsucht.

FBI-Beamten durchsuchte laut britischen Boulevardblatt und dem Sender NBC das Anwesen auf der 1990 von Epstein gekauften Insel. Foto: REUTERS/MARCO BELLO

Enge Vertraute im Fokus

Mögliche Komplizen sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, warnte Barr. Die wichtigste Mitverschwörerin dürfte Ghislaine Maxwell sein. Kaum jemand war Jeffrey Epstein so nah wie die 57-Jährige. Die "Washington Post" schreibt, dass Maxwell seine Seelenverwandte, sein Spiegelbild, seine Geliebte und seine Freundin gewesen sein soll. Auf Twitter, wird sie hingegen als Zuhältern bezeichnet.



Schon früh stand Ghislaine Maxwell im Fokus der Ermittlungen der Polizei. Mutmaßlichen Opfer hätten Maxwell wiederholt als Koordinatorin des Missbrauchs-Rings beschrieben, heißt es in der "Washington Post". Das geht zum Teil aus den Dokumenten heraus, die am Vortag von Epsteins Tod an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Der heutige US-Präsident Donald Trump und seine jetzige Frau Melania, Jeffrey Epstein und dessen Vertraute Ghislaine Maxwell posierten für dieses Foto im Februar 2000 in Trumps Mar-a-Lago Klub in Palm Beach, Florida. Später habe es ein Zerwürfnis zwischen Trump und Epstein gegeben. Foto: Getty Images/Davidoff Studios Photography

Laut einem Gerichtsprotokoll erinnerte sich eines der mutmaßlichen Opfer, Virginia Giuffre, in einer Anhörung genau an Maxwell. Sie habe ihr aufgetragen, Sex mit Männern, etwa einem britischen Prinzen, zu haben. "Mein ganzes Leben drehte sich darum, einfach diesen Männern zu gefallen und Ghislaine und Jeffrey glücklich zu machen. Ihre ganzen Leben drehten sich um Sex," so Giuffre. Laut eigener Aussage begegnete sie Maxwell, als sie in Mar-a-Lago arbeitete, dem Sommerhaus des heutigen US-Präsidenten Donald Trump.

Epstein stammte aus einfachen Verhältnissen in Brooklyn. Maxwell hingegen wurde bei Paris geboren und wuchs in einem großen Herrenhaus in Oxford auf. Sie ist die Tochter des Pressemoguls Robert Maxwell und der französischstämmigen Holocaust-Forscherin Elisabeth Maxwell. Epstein habe durch sie Zugang zu elitärsten Kreisen, darunter Prinz Andrew und Bill Clinton, erhalten. Ghislaine Maxwells derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Die Anwälte der mutmaßlichen Opfer mutmaßen, dass sie aus Angst vor Verfolgung nicht in die USA zurückkehrt. (fmo, 13.8.2019)