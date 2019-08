Inneminister Salvini hält wenig vom Vorschlag des ehemaligen Chefs der Sozialdemokraten. Foto: APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Rom – Der italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini wehrt sich heftig gegen den Vorschlag des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi, eine Übergangsregierung aus seiner Demokratischen Partei (PD) und der Fünf-Sterne-Bewegung zu bilden. Die derzeit mit der Lega regierenden Fünf Sterne sind die stärkste Einzelpartei im Parlament.

"Eine Regierung mit Renzi und der Fünf-Sterne-Bewegung? Das wäre für die Italiener ein Betrug, eine Schande", protestierte Salvini laut Medienangaben. Eine Übergangsregierung hätte laut Renzi die Aufgabe, im Herbst zuerst das Budget unter Dach und Fach zu bringen und dann Neuwahlen im kommenden Frühjahr vorzubereiten.

Sozialdemokraten und Fünf-Sterne gegen Wahlbündnis

PD-Chef Nicola Zingaretti schloss allerdings ein Wahlbündnis mit den Fünf Sternen aus, das dem Land Neuwahlen ersparen würde. Er will die Einheit der größten Oppositionspartei retten und warnte: "Es wäre ein riesiger Fehler, uns jetzt zu spalten, denn so würden wir den Weg für einen Wahlsieg der Rechten freimachen." Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio ist ebenfalls gegen eine Allianz mit der PD.

Die Lega hatte am Freitag einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte eingebracht. Spricht der Senat Conte das Misstrauen aus, muss der Regierungschef seinen Rücktritt einreichen. Die Konsultationen über den Termin für das Misstrauensvotum finden sollten am Dienstagabend beginnen und dürften sich wohl bis in die späten Nachtstunden ziehen. Salvini will möglichst schon am Mittwoch Conte im Parlament das Vertrauen entziehen, die anderen Parteien gaben sich bislang abwartend.

Letztes Wort beim Präsidenten

Präsident Sergio Mattarella müsste im Falle eines erfolgreichen Misstrauensvotums entscheiden, ob er das Parlament auflöst oder eine Übergangsregierung ernennt.

Salvini rief am Montag in Rom die Abgeordneten seiner Partei zusammen. Seine Ziele sind die Auflösung des Parlaments bis zum 20. August und Neuwahlen bis Ende Oktober. Die Lega führt in Italien derzeit die Umfragen an und erreicht Zustimmungsraten von 36 bis 38 Prozent. (APA, red, 13.8.2019)