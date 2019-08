Viele Verbesserungen in den vergangenen Jahren zusammengekommen – Portierung auf GTK3

Xfce 4.14. Grafik: Xfce

Es hat ein bisschen gedauert: Vier Jahre und fünf Monate nach der Freigabe des letzten großen Updates gibt es nun eine neue Generation von Xfce. Entsprechend umfangreich sind die Änderungen, die rund um den schlanken Linux-Desktop zusammengekommen sind.

Umbau

Die wichtigste Neuerung von Xfce 4.14: Sämtliche Kernkomponenten verwenden jetzt GTK3 – und damit die aktuellste Generation des auch von GNOME genutzten grafischen Toolkits. Ein Wechsel, der einiges an Entwicklungsaufwand bedeutet hat, und in dessen Zuge auch gleich andere Bestandteile modernisiert wurden. So wird zur Interprozesskommunikation statt D-Bus Glib nun GDBus verwendet.

Doch auch sonst gibt es viele Neuerungen: Der Fenstermanager bietet jetzt VSync-Support, was bei Animationen Flickereffekte verhindern soll. Ebenfalls neu ist die Unterstützung für hochauflösende Displays oder genauer gesagt für höhere Pixeldichten bei der Darstellung. Der Support für die proprietären Treiber von Nvidia wurde ebenso verbessert wie der Umgang mit mehreren Monitoren – hier kann nun etwa über das Panel rasch ein primärer Monitor eingestellt werden. Zudem ist es jetzt möglich mehrere Setups für die Multimonitornutzung zu speichern, und automatisch wieder zu aktivieren, wenn die entsprechenden Geräte angeschlossen werden.

Details

Einige Änderungen gab es am Session Manager: Den Support für Splash Screens hat man gestrichen, dafür wird nun ein hybrider Schlafmodus unterstützt. Interessant ist zudem die Möglichkeit Autostart-Einträge zu erstellen, die bei Suspend oder Resume ausgeführt werden.

Ein Schwerpunkt der Entwicklung bildete – wie so oft – der Dateimanager Thunar. Dieser kann nun mit einem neuen Pathbar zur Navigation aufwarten, außerdem werden größere Thumbnails unterstützt. Der Application Finder kann mit der neuen Version als separates Fenster geöffnet werden. Zudem kann Xfce nun endlich mit einem eigenen Bildschirmschoner aufwarten, und der Bildbetrachter Ristrettro ermöglicht das direkte Setzen eines Bilds als Wallpaper. Beim Clipboard Manager gibt es verbesserte Unterstützung für Tastaturkürzel zu vermelden.

Download

Zusätzliche Informationen zur neuen Version finden sich in der offiziellen Release-Ankündigung. Xfce 4.14 steht wie gewohnt in Form des Quellcodes zum Download, es ist aber davon auszugehen, dass viele Distributionen die neue Version bald übernehmen, und hier auch fertige Pakete liefern. (Andreas Proschofsky, 13.8.2019)