So wird "Minecraft" in Zukunft doch nicht aussehen. Foto: Minecraft

Minecrafts simpler Grafikstil wird auch in Zukunft erhalten bleiben. Bei der E3 2017 wurde "Super Duper"-Grafik von Entwickler Mojang versprochen, diese Pläne wurden nun allerdings verworfen. "Das Paket ist technisch zu anspruchsvoll, um es wie geplant umzusetzen", hat die Spieleschmiede in einem Blogeintrag klargestellt. Minecraft hätte in einem komplett neuen Glanz erscheinen sollen, daraus wird nun vorerst nichts.

"Minecraft" auf etlichen Plattformen verfügbar

Auf technische Details geht Mojang nicht ein. Der Entwickler deutet allerdings an, dass wohl die Verfügbarkeit auf mehreren Plattformen der Grund sein dürfte. Minecraft gibt es nämlich mittlerweile für Mobiltelefone und auch richtig schwache Rechner. "Wir sind ständig bemüht, die technische Architektur der einzelnen Plattformen zu nutzen", schreibt die Spieleschmiede in dem Eintrag.

Zwei "Minecraft"-Spiele stehen unmittelbar bevor

Minecraft hat trotzdem eine rosige Zukunft vor sich. Mit Minecraft Dungeons erscheint Anfang 2020 ein Diablo-Klon in der Welt mit den Klötzchen. Diese kommt Anfang 2020 für PC und Xbox One. Auch Smartphone-Nutzer erhalten neuen Minecraft-Content: Mit Minecraft Earth steht für 2019 eine AR-Version des Games bevor, bei dem man Gebäude in der echten Welt baut. Mehr Infos zu der Zukunft des Hauptspiels und der weiteren Ableger kann man für September 2019 erwarten – da findet in Nashville nämlich die Messe Minecon statt. (red, 13.8.2019)