Tom Crotty, bei den Briten "Group Director for Corporate Affairs and Communications", antwortete: "The event will generate a significant economic benefit to Vienna in direct tourism revenue (for example, hotel rooms, restaurants etc). In addition, the value of the global media coverage of the event and Vienna (television, streaming and media) will be many millions of Euros – potentially more than 100 million if the two hour barrier is broken. The Prater and Vienna will then become a legendary venue in athletics history in the same way as the Iffley Road track in Oxford, the venue for the first sub four minute mile."

(Im Bild: Kipchoge mit Ineos-Gründer Jim Ratcliffe. Im Hintergrund ein Foto von Roger Bannister, der 1954 als erster Mensch eine englische Meile in weniger als vier Minuten lief).