Die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg fliegt nicht – aus Prinzip, schließlich ist das Flugzeug die mit Abstand umweltschädlichste Transportvariante. Innerhalb Europas fällt es noch relativ einfach, aufs Fliegen zu verzichten. Im Jänner reiste die 16-Jährige etwa 26 Stunden lang mit dem Zug von Schweden zum Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.

Im Jänner reiste Thunberg mit dem Zug 26 Stunden von Schweden in die Schweiz. Foto: AP/Adrian Reusser

Bei Transatlantikreisen ist es freilich schwieriger, das Fliegen zu vermeiden. Thunberg zeigt, dass es trotzdem geht: Mit dem Segelboot will sie am Mittwoch von Südengland nach New York City aufbrechen, die Atlantiküberquerung soll zwei Wochen dauern. Von New York aus plant Thunberg, die sich gerade ein Sabbatical von der Schule nimmt, eine mehrmonatige Tour durch den amerikanischen Kontinent, die bis weit ins Jahr 2020 reichen wird.

Die Malizia II ist 18 Meter lang und segelt emissionsfrei. Foto: Andreas Lindlahr

Neben der Klimaaktivistin und ihrem Vater Svante Thunberg werden auch die Skipper Boris Herrmann aus Hamburg und Pierre Casiraghi aus Monaco an Bord sein. Der Filmemacher Nathan Grossman wird die Reise mit der Kamera dokumentieren.

Skipper Boris Hermann (links) mit Svante und Greta Thunberg. Foto: Birte Lorenzen

Solarpanels von Grazer Firma

Die Hochseejacht, die auf den Namen Malizia II hört, wurde 2015 gebaut, ist 18 Meter lang und fährt komplett emissionsfrei. Zwar befindet sich auf der Rennjacht ein Verbrennungsmotor, dieser werde aber vor der Reise plombiert und nur in absoluten Notfällen eingesetzt. Für die Stromversorgung der Bordelektronik sorgen Hydrogeneratoren und Solarpanels, die vom Grazer Unternehmen Solbian kommen.

Die Schwierigkeit bei Auswahl und Verbau der Solarpanels sind laut Solbian vor allem die extremen Bedingungen auf hoher See, die dem Material zusetzen. "Unser System musste eine Reihe von Anforderungen erfüllen: widerstandsfähig, leicht, zuverlässig, leistungsfähig und einfach zu handhaben", sagte Solbian-Chef Michael Körner in einem Interview.

Ansonsten ist die Jacht, die auf Offshore-Segelrennen ausgelegt ist, recht spartanisch ausgestattet, um Gewicht zu sparen. So befinden sich auf dem Boot weder Betten noch eine Toilette, Dusche oder Kochstelle.

Ein Schlafplatz im Inneren der Malizia II. Foto: Team Malizia

Einladung von Guterres nach New York gefolgt

Am 23. September wird Thunberg am UN Climate Action Summit in New York teilnehmen, zu dem sie UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat. Dort sollen Länder ihre konkreten Pläne präsentieren, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Im Dezember will sie an der UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile teilnehmen.

Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump steht nicht auf dem Programm. "Wenn er nicht bereit ist, der Wissenschaft und Experten zuzuhören, wie soll ich ihn dann überzeugen? Wie soll irgendjemandem von unserer Bewegung das gelingen?", sagte Thunberg vergangene Woche dem Schweizer Sender RTS.

Auch innerhalb Amerikas wird Thunberg ihre Transportmittel und -wege nach der geringstmöglichen CO2-Belastung wählen, heißt es in einer Aussendung von Boris Herrmann Racing. (red, 14.8.2019)