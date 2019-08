In "Volker on Fire" begrüßt er jeweils drei Talkgäste in einer mobilen Feuerhütte

"Volker on Fire" mit Volker Piesczek. Foto: Ernst Kainerstorfer

Wien – Volker Piesczek startet am 9. Oktober eine neue Talkshow auf ATV. In "Volker on Fire" will er seinen Talkgästen bei persönlichen Gesprächen auch kulinarisch etwas bieten.

Location für seine Sendung bildet eine mobile Feuerhütte, "die in den schönsten Gegenden Österreichs aufgestellt wird", verspricht der Sender in einer Aussendung. Piesczek: "Die besten Partys finden in der Küche statt, und schon immer hat man sich am Feuer Geschichten erzählt. Das alles verbinde ich in meiner neuen Sendung bei ATV."

Pro Folge versammelt Piesczek drei Gäste ums Feuer und redet mit ihnen über Persönliches, Beruf und das Leben an sich. Die Dreharbeiten für die ersten vier Folgen laufen derzeit, erste Gäste sind Ski-Experte Hans Knauß und Moderatorin Sonya Kraus. (red, 13.8.2019)