In diesem Rückkehrzentrum des Innenministeriums am Tiroler Bürglkopf traten 17 Asylsuchende in einen wochenlangen Hungerstreik. Foto: Steffen Arora

Kulturschaffende wie Cornelius Obonya und Stefanie Sargnagel, Wissenschafter und NGOs wie SOS Mitmensch sprechen sich für die Schließung der Rückkehrzentren in der Tiroler Gemeinde Fieberbrunn und in Schwechat bei Wien aus. Auslöser der Initiative war der mittlerweile beendete wochenlange Hungerstreik von 17 Asylsuchenden im Tiroler Bürglkopf.

Dieser Streik hat laut den Unterzeichnern und Initiatoren "bis heute keine nennenswerte Änderung der Lage der Asylsuchenden" erbracht. In einer Aussendung der Initiative ist diesbezüglich davon die Rede, dass die betroffenen Asylsuchenden "auf ihre verzweifelte Lage" und auf "unerträgliche Bedingungen" hätten aufmerksam machen wollen. Trotz zahlreicher Solidaritätsbekundungen der Tiroler Bevölkerung kam es allerdings nicht zu der jetzt vehement geforderten Schließung des Rückkehrzentrums in der Gemeinde im Tiroler Unterland.

Viel Solidarität

Die über 100 Unterzeichner und Sympathisanten der Initiative, zu der etwa auch der Autor Peter Waterhouse und die Wissenschafterin Birgit Sauer gehören, greifen deshalb zu drastischen Worten. Die "Zustände in Österreich" seien für eine Gesellschaft, die auf Freiheit, Gleichheit, Vielfalt und Solidarität beruhe, nicht duldbar.

Der Hungerstreik in Fieberbrunn stieß auf Solidarität in Teilen der Tiroler Bevölkerung. Vor dem Landesmuseum in Innsbruck campierten Unterstützer des Flüchtlingsprotests. Vier von ihnen, darunter die Geschäftsführerin der Innsbrucker SPÖ, Tina Bielowski, traten selbst in Hungerstreik. Zahlreiche Tiroler Politiker forderten die Schließung des Zentrums, darunter der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne).

Kritik am Innenministerium

Harsche Kritik an der Einrichtung kam damals auch von Heinz Patzelt, dem Generalsekretär von Amnesty International in Österreich. Er bezeichnet die Verbringung der Menschen in das abgelegene Heim als "bösartige Behördenwillkür". Die Unterbringung am Bürglkopf sei inhuman, menschenrechtswidrig und nicht notwendig.

Seit November 2017 betreibt das Innenministerium am Bürglkopf und in Schwechat zwei Zentren, in denen Asylwerber untergebracht werden, die nicht abgeschoben werden können. Man will sie dort zur freiwilligen Rückkehr überreden, was aber nur selten gelingt, wie die Zahlen belegen. (red, APA, 13.08.2019)