Ein Rollenspiel darf in dieser Auflistung nicht fehlen. Knights in the Nightmare ist ein Taktik-RPG für Nintendo DS und PSP, das bei Spielern ein Mehr an Falten erzeugt hat. Die ungewöhnliche Mischung aus Taktik und Geschicklichkeit war durchaus innovativ, krankte allerdings daran, dass man anfangs keine Ahnung hatte, was man da nun eigentlich tut. Auch im späteren Verlauf der Geschichte wurde der Zustand der Ahnungslosigkeit nicht wirklich geringer.