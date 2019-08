Das Original hat der Zeit bislang ganz gut getrotzt. Foto: Anna Nöbauer/Universität Bamberg

Der deutsche Entdecker und Universalgelehrte Alexander von Humboldt (1769 – 1859) ist der sogenannte Jahresregent 2019. Anlässlich seines 250. Geburtstags haben sich deutsche Forscher auch einer ganz speziellen Hinterlassenschaft von Humboldts gewidmet, wie die Universität Bamberg berichtet: nämlich jener Berghütte in Ecuador, von der aus der Naturforscher Anfang des 19. Jahrhunderts auf seiner Reise durch Südamerika und die "Allee der Vulkane" zu einer Besteigung des Vulkans Antisana aufbrach.

"Die Berghütte gehört zu den wenigen authentischen Zeugnissen, die von Humboldts Anwesenheit in Südamerika geblieben sind", sagt Projektleiter Tobias Arera-Rütenik. Sein Team hat die auf 4.000 Metern Seehöhe gelegene Hütte im Juni 2019 mit digitalen Denkmaltechnologien erfasst und ein 3-D-Modell von ihr erstellt.

Durch Digitalisierung kann man das Denkmal nun als dreidimensionale Punktwolke abbilden. Foto: Anna Nöbauer/Universität Bamberg

Die Bauforscher verwendeten dafür unter anderem digitale "Structure-from-Motion-Verfahren". Damit können Oberflächen so dokumentiert und vermessen werden, dass ein dreidimensionales Modell des Gebäudes in seiner Umgebung entsteht. "Zum einen dienen unsere Ergebnisse dazu, die Baugeschichte des mehrfach erweiterten und reparierten Gebäudes zu klären", sagt Arera-Rütenik. "So können wir rekonstruieren, welchen Zustand es zu Humboldts Zeiten hatte." Das Interessen der Forscher gilt dabei auch den damals verwendeten Bautechniken, die auf Bautraditionen der Andenregion zurückgehen.

"Zum anderen übergeben wir die Unterlagen den Verantwortlichen in Ecuador, damit sie behutsame Reparaturen durchführen und den langfristigen Erhalt des Denkmals für die Zukunft sichern können." Durch das raue Bergklima und die seismische Aktivität in der Region werde die Bausubstanz nämlich deutlich beeinträchtigt. Mit diesem Proejekt wolle man das wichtige Erbe für Deutschland und Ecuador – und ein Stück Wissenschaftsgeschichte – erhalten. (red, 18. 8. 2019)