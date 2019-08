Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen inmitten der Revolution gegen das Kapitol, mit Josh Hutcherson als Peeta Mellark – um 16.40 Uhr, ORF 1 Foto: ORF

8.45 MUSIKDOKUMENTATION

Day of Rock Die Brexit-Edition: Hier werden heute die Top-Artists aus der Rockszene auf dem Silbertablett präsentiert. Von Amy Winehouse über Dire Straits, Eurythmics, David Bowie, Genesis, The Who, The Rolling Stones, Paul McCartney & Wings, Jeff Lynne bis hin zu unserem geliebten Freddie Mercury mit Queen. Ihre besten Live-Auftritte – den ganzen Tag lang. Bis 0.25, ORF 3

14.55 FANTASY-FILM

Pan (USA, GB, AUS 2015, Joe Wright) Ein Prequel des Klassikers Peter Pan von J. M. Barrie. Eine Reise ins Nimmerland mit Hugh Jackman als Blackbeard, Garrett Hedlund als James Hook, Rooney Mara als Tiger Lily, Amanda Seyfried als Mary und natürlich Levi Miller als Peter. Nachdem der zwölfjährige Peter von Piraten aus seinem Waisenhaus entführt wird, versuchen er, James Hook und Tiger Lily, die Feenwelt auf "Neverland" vor dem machtgierigen Blackbeard zu retten. Bis 16.35, ORF1

KinoCheck

16.40 SCI-FI-FILM

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 (The Hunger Games: Mockingjay – Part 2, USA 2015, Francis Lawrence) Der vierte und letzte Teil der Filmreihe – Zeit für ein herzzerreißendes Finale? Jennifer Lawrence (aka Katniss) versucht – an der Spitze der Revolution – den Präsidenten Snow (Donald Sutherland) zu stürzen und Peeta (Josh Hutcherson) nach seiner Indoktrinierung wieder auf den Weg der Normalität zu führen. Bis 18.40, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Märkte – Im Bauch von Riga In dieser Folge vereinen sich die Gerüche der umliegenden Regionen von Riga (Hauptstadt Lettlands) und treffen sich auf einem der größten Lebensmittelmärkte Europas: dem Centraltirgus. Bis 20.15, Arte

22.15 MAGAZIN

Neo Magazin Royale Jan Böhmermann widmet sich diesmal den klassischen Oberstufenlektüren an deutschen Gymnasien. Zusammen mit Ralf Kabelka und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld durchforstet er, wie erwartet satirisch, die Tiefen von Faust, Effi Briest, Die Physiker und Die Verwandlung. Bis 23.00, ZDF neo

23.35 SPIELSHOW

Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt In der zweiten Episode der vierten Staffel kämpfen die beiden Moderatoren erneut um den Titel des Weltmeisters. Während Klaas diesmal eine Reise nach Venezuela antreten darf, muss sich Joko wieder seiner Höhenangst stellen. In den USA muss er sich "wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen". Bis 2.35, ProSieben

1.15 DOKUMENTATION

Die sieben Leben des Elvis Presley Das Leben des "King" – auch nach seinem Ende bleibt er eine Ikone der Popkultur. Von der Kindheit in seiner Heimatstadt Tupelo über den Einfluss, den die Kultur und Musik in Memphis auf seine Karriere hatten, bis zu seinen ersten Erfolgen im Fernsehen und in den Charts durch den Song Heartbreak Hotel. Bis 2.45, ZDF info