Die USA geben im Handelsstreit mit China etwas nach. Foto: REUTERS/Aly Song

Im Handelsstreit mit China geben die USA ein Stück weit nach. Das Büro des US-Handelsbeauftragten teilte am Dienstag mit, zehnprozentige Zölle auf bestimmte chinesische Güter wie Laptops und Mobiltelefone aufzuschieben. Sie sollten eigentlich ab nächstem Monat greifen. Bei weiteren Produktgruppen wie Computern, Spielekonsolen, Monitoren sowie einigen Bekleidungsstücken werde es eine Verschiebung bis Mitte Dezember geben.

Anleger erfreut

An der Börse gab die Nachricht den Kursen Auftrieb. In New York verteuerten sich Apple-Aktien beispielsweise um mehr als vier Prozent. Der Dow-Jones-Index legte 1,5 Prozent zu, nachdem der Future vor Handelsbeginn noch im Minus gelegen hatte. (APA, 13.8.2019)