Bei einer Durchsuchung von Räumlichkeiten des FPÖ-Bildungsinstituts sollen Festplatten beschlagnahmt worden sein, berichtet die Tageszeitung "Heute". Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Seit DER STANDARD am Dienstag über Razzien bei Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, dem Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus, FPÖ-Funktionär Peter Sidlo und beim Novomatic-Chef Harald Neumann berichtete, kommen weitere Details zu den Ermittlungen an die Öffentlichkeit.

So berichtet die Tageszeitung "Heute" von einer weiteren Razzia in der Tiroler Pension "Enzian" in St. Jakob im Defereggental. Dieses Bauernhaus gehöre seit 2012 dem FPÖ-Bildungsinstitut und werde öfters von Strache als Rückzugsort genutzt, so "Heute".

Am Montag durchsuchte das Bundeskriminalamt die Räumlichkeiten und öffneten dabei auch einen Tresor, in dem sie mehrere Festplatten fanden und beschlagnahmten. Vermutet wird, dass sich auf diesen Festplatten Aufzeichnungen zu Zahlungsflüssen aus der Glücksspielbranche befinden.

Strache hat diese Hausdurchsuchung noch nicht bestätigt und weist alle Vorwürfe zurück. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (red, 14.08.2019)