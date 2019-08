Helikopter-Einsatz auf der griechischen Insel Euböa. Foto: APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS

Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer kämpfen auf der griechischen Insel Euböa weiter gegen die Flammen. Die Feuerfront nahe der Ortschaft Psachna habe eine Länge von mehr als elf Kilometern und zerstöre einen dichten Pinienwald, teilte die Feuerwehr Mittwochfrüh mit. Es gebe zudem verstreute Brandherde.

Am Dienstag hatte es so ausgesehen, als wäre der Brand bereits unter Kontrolle. Nun hoffe man, "die Brände heute unter Kontrolle zu bringen", sagte der stellvertretende Bürgermeister von Psachna, Panagiotis Matrakas, im Fernsehen. Zumindest etwas nachgelassen habe der Wind, der die Flammen zuvor immer wieder angefacht habe, teilte das meteorologische Amt mit.

Löschflugzeuge und Hubschrauber

Mit dem ersten Tageslicht wurden fünf Löschflugzeuge und sechs Hubschrauber eingesetzt, die tonnenweise Wasser auf das Feuer abwarfen, wie das Staatsfernsehen ERT zeigte. Zwei Löschflugzeuge aus Italien sollten im Laufe des Tages ebenfalls zum Einsatz kommen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Vier Dörfer waren am Vortag evakuiert worden. Die Rauchschwaden reichten bis in die griechische Hauptstadt. Hunderte Bewohner der Dörfer Kontodespoti, Stavros und Makrymalli mussten ihre Häuser verlassen, weil der Wind das Feuer weiter anfachte. "Rundum sind Flammen und die Atmung fällt schwer", sagte der Bürgermeister von Dirfys-Messapia dem staatlichen Fernsehsender ERT. "Höfe stehen in Flammen." Bei Bedarf würden weitere Evakuierungen folgen. Opfer gab es nicht.

Urlaub abgebrochen

Griechenlands neuer Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat angesichts des großen Waldbrandes auf der Insel Euböa seinen Urlaub abgebrochen. Der Regierungschef kehre früher als geplant von seiner Heimatinsel Kreta zurück, berichtete der staatliche Fernsehsender ERT am Dienstag.

Euböa ist nach Kreta die zweitgrößte griechische Insel. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur ANA war das Feuer am Dienstag um kurz nach 2 Uhr früh an einem Straßenrand im Zentrum der Insel ausgebrochen. Wegen der Trockenheit und des dichten Pflanzenwuchses in dem Pinienwald habe es sich schnell ausgebreitet. Starke Winde trieben die Rauchschwaden auch in die angrenzenden Regionen Magnisia im Norden sowie nach Attika und Athen im Süden.

Die Feuerwehr in Griechenland ist derzeit im Dauereinsatz gegen Waldbrände. Der Chef der Zivilschutzbehörde, Nikos Hardalias, hatte am Montag von einer gefährlichen Mischung aus hohen Temperaturen, starken Winden und geringer Luftfeuchtigkeit gesprochen. (APA, red, 14.8.2019)