Welche Fragen haben Sie an die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien für die Nationalratswahl?

Es ist Wahlkampf. Und damit stehen Politikerinnen und Politiker mit ihren Wahlprogrammen und Visionen für das Land noch mehr im Interesse der Öffentlichkeit. Welche Perspektiven bieten die einzelnen Parteien, was wollen sie für das Land und die Menschen verbessern? Und welche Antworten haben sie auf Fragen der Bevölkerung?

Was möchten Sie gerne wissen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/rudall30

Welche Frage hätten Sie gerne beantwortet?

Politikerinnen und Politiker stellen sich in Interviews, Diskussionen und Fernsehduellen vielen Fragen, aber welche bleiben Ihnen oft unbeantwortet? DER STANDARD bittet die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu Interviews. Sollten Sie eine interessante Frage haben, die Sie von Fayad Mulla (Der Wandel), Norbert Hofer (FPÖ), Peter Pilz (Liste Jetzt), Werner Kogler (Die Grünen), Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) oder Ivo Hajnal (KPÖ) beantwortet wissen möchten, posten Sie Ihre Frage ins Forum und schreiben Sie dazu, an welche Person Sie diese richten. Die Redaktion wird die eine oder andere Frage in den Interviews aufgreifen. (wohl, 16.8.2019)