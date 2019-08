15-jährige Twitter Nutzerin "Dorothy" findet kreative Wege, um sich dem Smartphone-Verbot ihrer Mutter zu entziehen Foto: Twitter-User thankunext327/Screenshot

"Ich rede mit meinem Kühlschrank, was zur Hölle", twitterte "Dorothy" von ihrem Twitter-Account. Vor zwei Wochen hatte die Mutter der 15-Jährigen begonnen, die elektronischen Geräte ihrer Tochter einzusammeln und zu verstecken. Der Grund: Dorothy hatte beim Kochen ein Feuer entfacht, weil sie von ihrem Smartphone abgelenkt war. "Sie nahm mir mein ganzes Techzeug, damit ich meiner Umgebung mehr Aufmerksamkeit widme", erzählte die 15-Jährige The Guardian – von dem iPad ihres Cousins aus.

Tweets von alten Nintendo Konsolen

Wie kreativ Dorothy werden würde, um sich bei den Followern ihres Ariana Grande gewidmeten Twitter-Accounts zu melden, war der Mutter des Teenagers wohl nicht bewusst. Nachdem ihr Smartphone konfisziert wurde, twitterte die 15-Jährige von ihrem Nintendo 3DS – auf der mobilen Version Twitters ist das anhand des Tweet-Quellen-Labels erkennbar: "Nintendo 3DS Image Share", heißt es unter Dorothys Tweet.

Foto: Twitter-User thankunext327/Screenshot

Dass ihre Tochter ihren Nintendo 3DS verwendete, um weiterhin auf Twitter aktiv zu bleiben, entdeckte die Mutter noch am selben Tag. Von dem Smartphone Dorothys twitterte sie als Reaktion: "Ich habe gesehen, dass Dorothy Twitter auf ihrem Nintendo verwendet hat. Dieses Konto wird jetzt geschlossen." Ein Bild im Anhang zeigt die Konsole des Teenagers, auf dem ihr Twitter Account zu sehen ist.

Auch ohne 3DS half Nintendo der 15-Jährigen ein weiteres Mal, das Verbot ihrer Mutter zu umgehen. Als nächstes teilte Dorothy einen Screenshot von einer Nachricht, die sie im Sandboxgame Minecraft geschrieben hatte: "Hallo. Meine Mutter hat mein Handy und meinen Nintendo DS genommen, also habe ich keine andere Wahl als meine Wii zu verwenden", ist in der Nachricht zu lesen, die laut Twitter-Quellen-Label von einer Wii U geteilt wurde.

Der smarte Kühlschrank

Nach ein paar weiteren Tweets von ihren Nintendo Geräten wurde es jedoch still auf der Timeline Dorothys – bis sie sich nach ein paar Tagen wieder meldete, von dem LG Smart-Kühlschrank ihrer Familie aus.

Foto: Twitter-User thankunext327/Screenshot

"Ich weiß nicht ob das twittern wird ich rede mit meinem Kühlschrank was zu Hölle meine Mutter hat wieder alle meine elektronischen Geräte konfisziert", diktierte Dorothy ihrem Kühlschrank, was an der fehlenden Interpunktion zu erkennen ist. Das Quellen-Label "LG Smart Refrigerator" beweist, dass es sich wirklich um einen tweetenden Kühlschrank handelt.

#FreeDorothy

Die digitalen Fluchtversuche der 15-Jährigen blieben von Twitter-Nutzern nicht unentdeckt: der Tweet ihrer Mutter erhielt rund 88.000 "Gefällt mir"-Angaben, der Tweet vom Kühlschrank 67.000.

Auch die Accounts von Twitter und LG Electronics verpassten es nicht, die viralen Tweets zu kommentieren: Sowohl Twitter als auch LG twitterten #FreeDorothy. (hsu, 14.08.2019)