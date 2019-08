Wien – Guter Ruf eilt Touristen, die mit dem Flusskreuzfahrtschiff nach Wien kommen nicht voraus. Sie bleiben nur kurz, strömen in die Innenstadt und geben kaum Geld aus. So lautet zumindest das Klischee. Doch die Realität sehe ganz anders aus, versichert jedenfalls die Chefin der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe in der Wiener Wirtschaftskammer und Fremdenführerin Gerti Schmidt. Wien profitiere stark von diesem wachsendem Segment.

Rund 350.000 Menschen kommen jährlich auf dem Wasserweg in die Bundeshauptstadt, Tendenz steigend. Denn Kreuzfahrten boomen auch auf der Donau. Doch die großen Passagierschiffe – egal ob auf Flüssen oder den Weltmeeren – geraten immer mehr in die Kritik. Dass viele Menschen nur für wenige Stunden kämen und rasch die Sightseeing-Hotspots einer Stadt abklapperten, bringe vor allem Stadtzentren unter Druck, wird beklagt. Die Wertschöpfung sei mangels Nächtigungen und wegen oft nur geringer Konsumausgaben bescheiden.

Rund 350.000 Touristen kommen jährlich auf dem Wasserweg nach Wien. Dass sie nur die Hotspots abklappern und wieder abreisen, ist Fremdenführern zufolge nicht mehr der Fall. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Sind ja keine Heuschrecken"

Die Branchenvertreterin der Wiener Fremdenführer widerspricht, und zwar nicht nur, weil sich die Wien-Guides über den wachsenden Markt freuen, wie sie klarstellt. Kreuzfahrtgäste seien nämlich oft sehr wohl lukrative Gäste, beteuerte sie. Zu sagen, das bringe der Stadt nichts, sei falsch: "Das sind ja keine Heuschrecken, die einfallen."

Sie wolle derart negative Bilder entkräften. Das ist laut Schmidt nicht zuletzt deswegen möglich, weil die Besucher immer mehr Zeit zur Verfügung haben: "Die Aufenthaltszeiten werden länger." Dieser Trend führe dazu, dass Schiffe bis zu zwei Tage in Wien liegen. Die Gäste würden viel Gelegenheit haben, Geld auszugeben – was sie auch täten. Wie Schmidt berichtete, wird immer öfter auch darauf verzichtet, das Mittagessen auf dem Schiff einzunehmen. Viele Reisende würden sich nach Restaurants bzw. Cafés erkundigen.

Laut WKO-Spartenobfrau Schmidt reisen Touristen vermehrt vor der eigentlichen Kreuzfahrt an oder verlängern um ein paar Tage in der Bundeshauptstadt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Nächtigungen vor und nach dem Cruise

Nicht wenige Kreuzfahrtgäste würden auch in Wien übernachten, berichtete Schmidt. Das sei etwa der Fall, wenn eine Cruise in der Bundeshauptstadt beginne – und einige Tage vorher bereits angereist werde. Ähnlich sei auch die Situation bei Kreuzfahrten, die in Wien endeten. Auch hier würden oft einige Tage in der Stadt angehängt.

Und nicht zuletzt gebe es immer wieder Menschen, die nach einer Kurzvisite in Wien beschließen würden, für einen längeren Aufenthalt wiederzukommen. Hier sei eine gelungene Stadtführung natürlich von Bedeutung, gab sie zu bedenken. Eine derartiges "Teaser"-Erlebnis könne zu einem neuerlichen Besuch bewegen.

Schmidt verwies zudem auf die Landegebühren und die Bedeutung des Geschäfts für Busunternehmen. Und auch die Reedereien "shoppen" offenbar gerne in Wien. Hier werde etwa oft Wasser gebunkert, da dessen Qualität sehr gut sei. Auch bei Wäschereien, beim Großgrünmarkt oder bei Bäckereien werde eingekauft, berichtete die Kammervertreterin. (APA, 14.8.2019)