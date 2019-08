Triumph für den LASK in Linz. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Wien – Bis zu durchschnittlich 586.000 Zuschauer haben den Aufstieg des LASK in die Play-offs der UEFA Champions League am Dienstag auf ORF 1 verfolgt. Dieser Wert wurde in der zweiten Halbzeit des Rückspiels gegen den FC Basel, in der die Tore des 3:1-Heimsiegs fielen, erzielt. Laut ORF handelt es sich dabei um einen Rekord für ein Champions-League-Quali-Match seit 2015.

Der Marktanteil des von Thomas König kommentierten Spiels lag bei demnach bei 21 Prozent (12+), bei den Zwölf- bis 49-Jährigen bei 22 Prozent. Die Nachberichte mit den ersten Interviews der LASK-Spieler und den Analysen von Rainer Pariasek und Herbert Prohaska sahen durchschnittlich 655.000 (27 bzw. 30 Prozent Marktanteil). (red, 14.8.2019)