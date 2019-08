Ab September auf Netflix als Spion Eli Cohen zu sehen: Sacha Baron Cohen. Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Netflix hat nun den geplanten Start einer neuen Miniserie mit Sacha Baron Cohen bekanntgegeben: Ab September soll der britische Schauspieler und Comedian in "The Spy" als Spion zu sehen sein, berichtet der "Hollywood Reporter", der auch erste Fotos veröffentlichte.

In sechs einstündigen Folgen verkörpert der "Borat"-Star Eli Cohen (1924-1965), einen berüchtigten israelischen Mossad-Agenten, der sich in den 1960er-Jahren in die syrische Regierung einschleuste. In der Miniserie spielen außerdem Noah Emmerich ("The Americans"), Waleed Zuaiter ("Colony") und Hadar Ratzon Rotem ("Homeland") als die Ehefrau des Spions mit.

Für Regie und Drehbuch zeichnet Gideon Raff, Koproduzent der Erfolgsserie "Homeland" verantwortlich. Alain Goldman ("La Vie en Rose") fungiert als Produzent.

Cohen war zuletzt 2016 in "Der Spion und sein Bruder" und "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" im Kino und seit 2018 in der Fernsehserie "Who Is America?"zu sehen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Isla Fisher engagierte sich Cohen in der Vergangenheit für syrische Flüchtlinge. (red, 14.8.2019)