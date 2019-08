Die Ausbildung in einer bizarren, "berührungslosen Heilmethode" wird an acht Standorten angeboten.

Wer will denn da noch mühsam Medizin studieren, wenn man schon "nach einer zweitägigen Grundausbildung bei sich und anderen den Gesundheitszustand wesentlich verbessern kann." Das verspricht ein Inserat für die Ausbildung zum "Prana Energie-Therapeuten", das zum Beispiel in der Lokalzeitung "Tips" zu finden ist.

Das Logo des Wifi, des Wirtschatsförderungsinstituts der Wirtschaftskammer, schmückt die Werbung. Was der Nachwuchsheiler nach diesem Instant-Kurs zur Gesundheitsverbesserung in Sachen Heilung tun kann, wird leider weder im Inserat noch im Kursprogramm verraten. Die Nachfrage zur Ausbildung scheint gegeben. An gleich acht Wifi-Standorten in Oberösterreich wird der Lehrgang angeboten. Wer sich nicht nur mit ein wenig Gesundheitsverbesserung bei sich und anderen und dem Grundkurs um 386 Euro begnügen will, der kann sich in insgesamt sechs Modulen zum Energie-Therapeuten ausbilden lassen. Mit dem Diplom in der Hand ist man dann laut Wifi-Kursbuch auf der sicheren Seite als "Prana-Therapeut": "Sie können damit zukünftigen Kunden Ihre Kompetenz demonstrieren und belegen."

Prana: eine "berührungslose Heilmethode"

Alle Kurse werden von Hubert Leitenbauer geleitet. Der belegt seine Kompetenz mir der "Prana Akademie"-Webseite. Sie verrät, dass Leitenbauer Entwickler der Prana-Energie-Therapie ist, dass diese ein eingetragenes Markenzeichen ist und er Projektleiter, Haupttrainer und Prüfungsvorsitzender im Institut der Wirtschaftskammer ist.

Die Prana-Therapie ist laut Leitenbauer "eine wirksame berührungslose Heilmethode. Dabei kommen speziell entwickelte Spiraltechniken mit den dafür erforderlichen Spiral-Farbpranas zur Anwendung." Prana kann man laut Webseite der Akademie bei sich selbst einsetzen, bei Mensch und Tier, im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Ob man sich mit Energie-Stick oder dem Spirallaser beim Stallausmisten leichter tut oder damit größere Erdäpfel erntet? Wir wissen es nicht.

Ansonsten verrät Leitenbauer nicht viel über sich. Ein Art Imagevideo des Therapie-Entwicklers lässt den Schluss zu, das Leitenbauer gerne flotte Autos lenkt, um dann in einen Hubschrauber umzusteigen. So einen Therapie-Entwickler reißt es ganz schön herum zwischen den Seminaren in Kirchdorf, Steyr und Ried.

Leitenbauer als Nachfolger von Kurt Tepperwein

Auf seiner Webseite vertreibt Leitenbauer zudem handfestes für Leib und Seele. "Magie aus der Teetasse" zum Beispiel oder etwas fürs Bad: "Hair & Body Vital Ionen". Die Produkt leiten zum Webshop des 77-jährigen "Prof. Dr." Kurt Tepperwein weiter. Der Autor und Unternehmer ist eine Art Esoterikpapst der alten Schule. Ein kleiner Schönheitsfehler sind die akademischen Titel, mit denen er sich kokett, aber alles andere als korrekt schmückt, dafür wurde er bereits gerichtlich verurteilt. Vor Jahrzehnten sorgte er mit dem Buch "Das Große Buch der Roulette-Systeme" für Aufsehen. Das System dürfte nicht ganz so klaglos funktionieren, sonst müsste die Tepperwein-Collection heute nicht Haarshampoos verkaufen. 2014 bestimmte Tepperwein Leitenbauer "zu seinem geistigen Nachfolger, der fortan als 'Successor Master' die Tepperwein Collection repräsentiert und das hochwertige Produktangebot als optimale Ergänzung zu seiner von ihm entwickelten Prana Energie-Therapie empfiehlt." Es ist einfach schön, wenn sich die besten zusammentun, um verborgenes Wissen und die daraus gewonnenen Produkte an die Menschen weiterzugeben.

Und außerdem: "Lord of the Jewellery"

Leitenbauer hat neben den Prana-Kursen und der Tepperwein-Drogerie ein weiteres Standbein. Er ist "Lord of the Jewellery". Die Internetpräsenz dazu ist noch im Aufbau, vermutlich soll hier ein Webshop entstehen. Fotos von allerhand Geschmiede ist schon zu sehen. Styling und Design wirken ein wenig so, als wären die Amulette, Hals und Armbänder für "Game of Thrones" oder für die Elfen in Tolkiens "Herr der Ringe" gefertigt worden. Der Schmuck sei jedenfalls Worldwide "spiritual informed and highly effective luxury Jewelry." Auf der Webseite finden wir auch die etwas seltsam anmutenden Stäbe, die einen etwas ratlos zurücklassen, ehe man bemerkt: Es sind Spirallaser! Für deren Anwendung ist in den oberösterreichischen Wifis ein zusätzlicher Kurs zu buchen. Die Sticks mit der Spirale haben es in sich, da sie "...die Prana-Energie noch dynamischer übertragen. Beim Reinigungsvorgang wird der Prana Energie-Therapeut vor verunreinigten Energien des Klienten geschützt." Ohne Kurs sollte man die Prana-Staberl freilich nicht anwenden, so das Kursbuch: Die vermutlich mannigfachen "Einsatzmöglichkeiten und die gefahrlose Anwendung eines Prana-Spirallasers werden Ihnen in diesem Seminar vermittelt."

Beim Wifi ist man eher kurz angebunden

Bei den Wifi-Kunden kommt die Ausbildung offenbar gut an. Wifi-Produktmanager Stefan Wahlmüller gratuliert Leitenbauer Anfang 2018 zu außerordentlich guten Bewertungen. Er hoffe, ihn "noch lange mit dem geschützten Ausbildungskonzept im WIFI-Trainerteam zu haben." Eine Anfrage, ob denn dieser Zauber mit den Qualitätskriterien des Instituts zu vereinbaren sei, wird von Wahlmüller eher unmotiviert beantwortet: "Durch die Hilfestellung des Energetikers können die Selbstheilungskräfte der Klienten gestärkt und/oder auch aktiviert werden."

Diese Nonchalance mag man in der oberösterreichischen Ärztekammer nicht teilen. Eine Sprecherin teilt mit: "Eine Ausbildung zum 'Heilpraktiker' oder eben in diesem Fall zum 'Prana-Heiler' ist durch das Ärztegesetz bzw. das Ausbildungsvorbehaltsgesetz nicht nur verboten, sondern auch strafbar. (...) Wir haben bereits das Wifi in dieser Sache informiert, um die Bewerbung einzustellen." (Christian Kreil, 22.8.2019)

