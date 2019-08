Der Antrag der spanischen NGO wurde angenommen, zuvor hatte Premier Conte die Landung zumindest der Minderjährigen an Bord des Schiffes gefordert

Bald könnte die Open Arms wieder in einem Hafen anlegen. Foto: reuters

Ein Verwaltungsgericht in Rom hat einen Antrag der spanischen NGO Proactiva Open Arms angenommen und die Aufhebung des vom italienischen Innenministerium erteilten Landeverbots für das Rettungsschiff mit 147 Migranten an Bord beschlossen. Das Schiff Open Arms, das seit zwei Wochen auf eine Landegenehmigung wartet, sei jetzt in Richtung Lampedusa unterwegs, so die NGO.

Das römische Verwaltungsgericht begründete seinen Beschluss damit, dass das Landeverbot gegen das internationale Seerecht verstoße. Zuvor hatte der italienische Premier Giuseppe Conte das Innenministerium in Rom aufgefordert, zumindest die Minderjährigen an Bord des Schiffes in Italien landen zu lassen.

Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta organisierte indes ein Militärschiff, mit dem die Minderjährigen nach Italien geführt werden sollen.

Italien werde gezwungen

Innenminister Matteo Salvini, Verfechter eines rigorosen Einwanderungskurses, beklagte am Mittwoch eine gut durchdachte "Strategie", um Italien zu zwingen, wieder privaten Rettungsschiffen seine Häfen zu öffnen. Er werde sich gegen die Landung in Italien der Open Arms wehren. "Ich will kein Komplize der Schlepper sein", argumentierte Salvini nach Medienangaben.

Gegen den Richterbeschluss kündigte der Salvini, Chef der rechten Regierungspartei Lega, einen dringenden Rekurs beim Staatsrat an, der höchsten Instanz bei Streit in administrativen Angelegenheiten. Salvini bekundete, ein neues Landeverbot für das Schiff erlassen zu wollen.

Schlechte Wetterlage

Proactiva Open Arms beklagte zuletzt eine Verschlechterung der Wetterlage im Mittelmeer. Einige der überwiegend aus Afrika stammenden Geretteten befinden sich bereits seit knapp zwei Wochen an Bord der Open Arms. Die Crew berichtete von hohen Wellen und von einer "dramatischen Lage" an Bord. Unter den Migranten sei Streit um die Lebensmittelversorgung, sowie um die Toiletten ausgebrochen. "Warum erlauben die europäischen Staaten das? Ist das nicht ein humanitärer Notstand?", so Open Arms.

Auch das Rettungsschiff Ocean Viking der Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen (MSF) und SOS Mediterranee mit 356 Migranten wartet seit Tagen auf eine Landemöglichkeit. (APA, 14.8.2019)