Momentaufnahme aus der New Yorker Börse kurz vor Börsenschluss am 14. August. Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

New York – Die Indizes an der New Yorker Börse sind am Mittwoch belastet durch Konjunktursorgen mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial Index verlor 800,49 Punkte oder 3,05 Prozent auf 25.479,42 Einheiten. Der S&P-500 Index fiel um 85,72 Punkte oder 2,93 Prozent auf 2.840,60 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 242,42 Einheiten oder 3,02 Prozent auf 7.773,94 Zähler nach.

Entspannung und ihre Folgen vorbei

Die positiven Folgen der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China durch den Aufschub neuer Zölle sind damit verflogen. Am Vortag verzeichneten die New Yorker Aktienindizes noch klare Gewinnen. Die US-Regierung sieht im Handelskrieg mit China keine Einigung in Sicht. Die Volksrepublik habe in den jüngsten Gesprächen keine neuen Zugeständnisse gemacht, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Mittwoch.

Außerdem drückten enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Europa sowie Anzeichen für eine Rezession auf dem Anleihenmarkt die US-Leitindizes weit in die Verlustzone. Teilweise präsentierten sich kurzfristige Anleihen mit höheren Renditen als Anleihen mit längerer Laufzeit. Eine solche inverse Zinskurve wird als Anzeichen für eine bevorstehende Rezession gesehen und trat das letzte Mal vor der Finanzkrise im Jahr 2007 auf. (APA, 15.8.2019)