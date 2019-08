Österreichischer Reddit-Nutzer bei seinem Frankreich-Urlaub eine Statue, die Sebastian Kurz ähnlich sehen soll. Seither nennen Kritiker die ÖVP eine Sekte. Foto: Reddit

In Wahlkampfzeiten gehören sie dazu. Die nicht besonders charmanten Einträge auf Wikipedia. Neuerdings findet sich ein Eintrag über den ÖVP-Chef Sebastian Kurz unter dem Schlagwort "Personenkult". Dort befindet sich der ehemalige Bundeskanzler in Gesellschaft von despotischen Massenmördern wie Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao, dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un oder libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi.

Konkret ist auf Wikipedia zu lesen, dass sich in Österreich "seit etwa 2016 um Sebastian Kurz (ÖVP) ein Personenkult zu bilden begonnen" habe, "der bereits religionsartige Ausmaße angenommen hat und gerade wegen der historischen Verantwortung Österreichs an den beiden großen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts von vielen, auch internationalen Medien kritisch betrachtet wird". Weiters wird auch noch erwähnt: "Im Juni 2019 ließ sich Kurz im Rahmen eines evangelikalischen Großevents in der Wiener Stadthalle vom australischen Prediger Ben Fitzgerald öffentlich segnen."

"Basti-Sekte" und Deutungshoheit

Ziel des Beitrags ist es wohl, das Bild einer "Basti-Sekte", wie die Kurz-ÖVP von Kritikern genannt wird, zu verstärken. Tatsächlich wurde die Volkspartei, auch von prominenten Parteimitgliedern, "sektenähnliches" Verhalten vorgeworfen. Etwa bei Events, bei denen es rein um die Person Sebastian Kurz geht. Erst vor wenigen Tagen riefen ÖVP-Mitarbeiter dazu auf, den Nachnamen des Altkanzlers durch Wiens Straßen zu laufen und in einer Tracker-App aufzuzeichnen.

Wahlkampfeinträge sind eigentlich auf Wikipedia nicht erlaubt. In Wahlkampfzeiten wird die Online-Enzyklopädie dennoch von Partien, ihren Anhängern oder beauftragten Werbeagenturen gerne genutzt. Es geht dabei um die Deutungshoheit. So berichtete der "Kurier" am vergangenen Wochenende, dass der Wikipedia-Artikel über die Ibiza-Affäre wohl aus dem SPÖ-Umfeld, der über die Silberstein-Affäre aus dem ÖVP-Umfeld geschrieben worden sein sollen. 2007 enthüllte der STANDARD, dass die SPÖ Einträge über den damaligen sozialdemokratischen Kanzler Alfred Gusenbauer änderte. (sum, 15.8. 2019)