Am 4. Juli wurde der iranische Tanker beschlagnahmt. Foto: REUTERS

London – Der Anfang Juli von der britischen Marine festgesetzte iranische Öltanker "Grace 1" soll nach einem Medienbericht noch am Donnerstag wieder in See stechen können. Das berichtete die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf regierungsnahe Quellen in Gibraltar. Auch Reuters wurde am Dienstag die Information bestätigt, dass es "wahrscheinlich" sei, dass der Tanker nicht länger festgehalten werden wird. Grund dafür soll eine gerichtliche Entscheidung sein – für Donnerstag, 15. August war seit Wochen eine Anhörung im Oberste Gerichtshof von Gibraltar anberaumt.

Allerdings habe nun, so berichtet Gibraltar Chronicle, das US-Justizministerium beantragt, den iranischen Tanker zu beschlagnahmen, nur wenige Stunden bevor die Regierung von Gibraltar bereit war, ihn freizulassen.

Grund für die Festsetzung

Die britische Marine hatte den iranischen Tanker am 4. Juli vor Gibraltar wegen des Verdachts festgesetzt, dass er unter Verstoß gegen EU-Sanktionen Öl nach Syrien liefern sollte – er hat rund zwei Millionen Liter Öl an Bord. In der Tat scheint in den entsprechenden EU-Verordnungen von 2012, die zuletzt 2019 aktualisiert wurden, kein Importverbot von Erdöl für Syrien auf: Nur der Export syrischen Öls aus vom Regime kontrollierten Gebieten steht unter Embargo. Als Rechtsgrundlage für die Anhaltung der Grace 1 diente also eine Anlassverordnung des Gouverneurs von Gibraltar: Die Fracht der Grace 1 sollte demnach an die Banias Refinery Company gehen, die auf der EU-Sanktionsliste aufscheint. Damit wäre die Lieferung, die durch britische Hoheitsgewässer ging, nicht zulässig.

Spannungen im Iran-Konflik verschärft

Inzwischen sei klar, dass der Tanker nicht mehr nach Syrien fahren werde, hieß es im Bericht der Sun. Deshalb gebe es keinen Grund mehr, das Schiff und die Besatzung festzuhalten.

Der Iran bestritt die Vorwürfe und setzte als Vergeltung zwei Wochen später einen britischen Tanker in der Straße von Hormus wegen angeblicher Verstöße gegen das Seerecht fest. Die Vorfälle haben die Spannungen im Iran-Konflikt und in der Golf-Region verschärft. (red, APA/Reuters, 15.8.2019)