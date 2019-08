So wehrt das Heer Drohnen ab. Foto: Bundesheer/Goschl

Das Bundesheer will eine eigene Drohnenabwehr aufbauen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage hervor. Zusätzlich sollen auch die Fähigkeiten zur elektronischen Kampfführung ausgebaut werden.

Derzeit testet das Heer ein Gerät zur Dohnenabwehr. Der Öffentlichkeit wurde das Gerät, das einer Bazooka ähnlich sieht, im Herbst des vergangenen Jahres bei der Leistungsschau des Bundesheeres gezeigt. Die Waffe funktioniert wie ein starker Sender, der Funk- und GPS-Signale elektronisch stört. Diese Signale benötigen Drohnen für ihren Flug; brechen sie ab, stürzen die Drohnen ab oder legen automatisch eine Notlandung ein.

Zentral bei Konflikten

Die Abwehr von Drohn ist allerdings keine leichte Aufgabe, da sie unter einer Größe von drei Metern für das Radar des Bundesheers unsichtbar sind.

Drohnen spielen in Konflikten und Kriegen mittlerweile eine zentrale Rolle. So wurden am persischen Golf Tanker von Drohnen angegriffen. Im Krieg im Yemen werden sie immer wieder für Attacken genutzt. (sum, 15.8. 2019)