Insgesamt siebente WM-Medaille für Tiroler Titelverteidiger von Innsbruck 2018 – Titel in Hachioji an Tschechen Ondra, Silber an Deutschen Megos

Jakob Schubert am Weg nach oben. Foto: imago images / AFLOSPORT

Hachioji – Der Tiroler Jakob Schubert hat am Donnerstag mit Bronze im Vorstieg seine zweite Medaille bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji geholt. Am Dienstag hatte der 28-Jährige bereits mit Silber im Bouldern zugeschlagen. Der Titelverteidiger von Innsbruck 2018 musste sich mit 33+ in einer knappen Entscheidung nur dem Tschechen Adam Ondra (34+) und Alexander Megos (33+) geschlagen geben.

Siebente WM-Medaille

Der Deutsche erhielt im von acht Athleten bestrittenen Finale bei gleicher Wertung wie Schubert aufgrund seines Sieges im Semifinale Platz zwei. Schubert war im Semifinale Sechster geworden. Im Vorjahr in Tirol hatte in dieser Disziplin Schubert vor Ondra und Megos gewonnen. Für Schubert ist es die siebente WM-Medaille. Im Vorstieg hatte er außer 2018 auch 2012 Gold geholt, Silber in dieser Disziplin wurde es 2011 und 2016. In Innsbruck hat Schubert zudem den Titel in der Kombination geholt.

Jessica Pilz Sechste

Titelverteidigerin Jessica Pilz hat im Vorstieg-Finale Platz sechs belegt. Die Niederösterreicherin war als Siebente des Stunden davor ausgetragenen Semifinales als Zweite des Finalfeldes in die Wand gegangen, überholte da mit ihrer Leistung 35+ nur eine der sechs nach ihr gestarteten Athletinnen. Die Slowenin Janja Garnbret holte sich erneut Gold. (APA; 15.8.2019)

Ergebnisse im Vorstieg

Herren: 1. Adam Ondra (CZE) 34+ – 2. Alexander Megos (GER) 33+ – 3. Jakob Schubert (AUT) 33+ – 4. Tomoa Narasaki (JPN) 30 – 5. Sean McColl (CAN) 30 – 6. Stefano Ghisolfi (ITA) 29+ – 7. Kai Harada (JPN) 28+ – 8. Hannes Puman (SWE) 27+

Damen: 1. Janja Garnbret (SLO) 43+ – 2. Mia Kampl (SLO) 39+ – 3. Ai Mori (JPN) 38+ – 4. Chae-hyun Seo (KOR) 38+ – 5. Akiyo Noguchi (JPN) 38+ – 6. Jessica Pilz (AUT-TV) 35+ – 7. Vita Lukan (SLO) 30+ – 8. Julia Chanourdie (FRA) 30+