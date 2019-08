Nach den Tätern, die ein Privathaus in Salzburg überfielen, wird derzeit intensiv gefahndet. Foto: APA / FRANZ NEUMAYR

Salzburg – In Salzburg ist Donnerstagmittag ein Privathaus überfallen worden. Das bestätigte die Landespolizei Salzburg dem STANDARD. Um 12.30 Uhr ging ein Alarm bei der Behörde ein, so eine Sprecherin. Die Täter seien flüchtig.

Laut Medienberichten handelte es sich um das Haus eines Juweliers am Salzburger Heuberg. Am Donnerstagnachmittag dauerte die Großfahndung noch an. Die Spezialeinheit Cobra und ein Polizeihubschrauber seien im Einsatz. Auch in der Salzburger Innenstadt postierten sich schwer bewaffnete Polizisten. Um wie viele Täter es sich handelt, sei momentan noch unklar, erst war von zwei bis drei, später von drei bis vier Tätern die Rede. "Fest steht, es sind mehrere", so die Polizeisprecherin.

Explosion gemeldet

Am Tatort habe es zudem ein Feuer gegeben, die Ursache dafür war vorerst noch unklar. Unbestätigte Quellen sprechen von einer kleinen Explosion. Die Salzburger Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Koppl sind im Einsatz, der sich allerdings aufgrund von befürchteter Explosionen schwierig gestaltet.

Zum Zeitpunkt des Überfalls sollen sich eine Frau und ein Mann im Haus befunden haben. Sie werden nun von einem Kriseninterventionsteam betreut. Auch die Spurensicherung ist bereits vor Ort. (red, APA, 15.8.2019)