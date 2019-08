Nach drei Jahren und fünf Titeln mit den Bullen wechselt der 23-jährige Malier in die deutsche Bundesliga

Diadie Samassekou Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Salzburg – Diadie Samassekou, der seit Sommer 2015 bei Red Bull Salzburg unter Vertrag stand, stellt sich einer neuen Herausforderung und wechselt mit sofortiger Wirkung in die deutsche Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim, wo er einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreibt.

Der 23-jährige Malier absolvierte für die Bullen 134 Pflichtspiele und konnte fünf Titel (3x Meister, 2x Cup-Sieger) erringen. In der Saison 2017/18, in der Salzburg das Halbfinale der UEFA Europa League erreichte, wurde Samassekou in das UEFA Europa League-Team der Saison gewählt.

Sportdirektor Christoph Freund über den Abgang: "Diadie hat sich in der Zeit bei uns zu einem tollen Spieler und einer starken Persönlichkeit entwickelt. Für uns war klar, dass er irgendwann seinen Weg gehen und den Schritt in eine der Top-Ligen Europas machen wird." (red, 15.8.2019)