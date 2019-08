15.45 DOKUMENTATION

The True Story of Madonna Ein Versuch, aufzudecken, was hinter der Popikone steckt: Die Sängerin, die immer für ein, zwei Überraschungen gut war und Maßstäbe in Sachen Popmusik gesetzt hat, wird genauer beleuchtet. Kindheit, Aufstieg und Erfolg. Warum ist Madonna so, wie sie ist? Bis 16.30, ZDF info

20.15 SCIFI-FILM

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1 (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1, USA 2014, Francis Lawrence) Der dritte Teil der Filmreihe: Während der 75. Hungerspiele wird Katniss (Jennifer Lawrence) von den Rebellen gerettet und in deren Unterschlupf gebracht. Dort versucht Präsidentin Coin (Julianne Moore), sie zum Symbol der Rebellion zu machen. Als Peeta (Josh Hutcherson) entführt und ins Kapitol verschleppt wird, wird der Kampfgeist in Katniss geweckt. Bis 22.35, ProSieben

diefilmfabrik

20.15 SCIFI-FILM

Terminator: Genisys (Terminator Genisys, USA 2015, Alan Taylor) Der fünfte Teil der Terminator-Reihe führt die Zuschauer ins Jahr 2029 – mit John Connor (Jason Clarke), der als Anführer des menschlichen Widerstands versucht, das Maschinen imperium von Skynet zu bekämpfen. Skynet schickt den Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) ins Jahr 1984, um Sarah Connor (Emilia Clarke) zu töten, bevor John geboren werden kann. Zeitgleich reist Kyle (Jai Courtney) in die Vergangenheit, um Sarah zu retten. Bis 22.40, Puls 4

20.15 ACTIONKOMÖDIE

Das gibt Ärger (This Means War, USA 2012, McG) Zwei Kumpel im Streit um eine Frau: Die CIA-Agenten Franklin (Chris Pine) und Tuck (Tom Hardy) lernen beinahe zeitgleich Lauren (Reese Witherspoon) kennen und befinden sich fortan im Duell um deren Zuneigung. Wovon Lauren natürlich nichts weiß: Sowohl Franklin als auch Tuck versuchen sich über die Wege des Geheimdienstes Informationen über ihre Herzensdame zu verschaffen. Ob die Situation wohl eskaliert? Bis 22.10, ATV

FoxKino

22.10 DOKUMENTATION

Woodstock Wir reisen mit Michael Wadleigh zurück in den August 1969 – zum Höhepunkt der Hippiebewegung: dem Woodstock-Festival. Ein Blick hinter die Kulissen jener drei Tage, in denen Rockikonen, wie Janis Joplin, The Who und Joe Cocker auf der Bühne standen und gemeinsam mit über einer halben Million Besuchern gegen das Establishment und den Vietnamkrieg protestierten. Bis 1.50, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Große Völker der Geschichte – Die Römer (2) Die Fortsetzung über die Geschichte des Volkes "der Superlative". In Teil zwei der dreiteiligen Serie dreht sich alles über die fast 1000 Jahre andauernde römische Herrschaft beziehungsweise um das (zu Glanzzeiten) 55 Millionen Menschen beherbergende Imperium "Rom". Bis hin zu dessen Verfall. Bis 23.20, ORF 2

Foto: orf, zdf