Oberösterreich

329 Postings

KTM und Co: Landesrechnungshof soll Kulturförderung prüfen

600.000 Euro Subvention an KTM, 65.000 an Bäckerei – Oberösterreichs Kulturförderwesen steht in der Kritik. Landeshauptmann Stelzer verweist auf "einstimmige Beschlüsse"