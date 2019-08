Frankfurt bejubelt Tor und Aufstieg. Foto: AP Photo/Michael Probst

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat souverän den Aufstieg ins Play-off zur Fußball-Europa-League geschafft. Das Team des Vorarlberger Trainers Adi Hütter gewann das Rückspiel gegen den FC Vaduz am Donnerstagabend vor eigenem Publikum mit 1:0 und behielt nach dem 5:0 in Liechtenstein gesamt klar mit 6:0 die Oberhand. ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger wurde in der 37. Minute eingetauscht.

Bitterer Ausfall

Hütter war zu dem Wechsel gezwungen, da Marco Russ schon vor der Pause mit Verdacht auf Achillessehnenriss ausschied. "Die Zeichen verdichten sich. Das ist natürlich eine schwerwiegende Verletzung", sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner bei RTL Nitro. Dem 34-Jährigen, der die Blessur ohne Fremdeinwirkung erlitt, droht damit eine monatelange Pause.

Vaduz verkaufte sich am Liechtensteiner Staatsfeiertag teuer, beim Schweizer Zweitligisten spielte Stürmer Manuel Sutter bis zur 66. Minute und Mittelfeldspieler Boris Prokopic bis zur 74. Minute. Offensivakteur Christopher Drazan fehlte weiterhin wegen einer Knieverletzung.

Nun gegen Strassburg

Im Kampf um einen Platz in der Gruppenphase geht es für Frankfurt gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg. Gespielt wird am 23. und 30. August. (APA, 15.8.2019)

Ergebnisse der 3. EL-Quali-Runde, Rückspiele:



Eintracht Frankfurt (Hinteregger ab 37., Trainer Hütter) – FC Vaduz (Prokopic bis 74., Sutter bis 67., ohne Drazan) 1:0 (1:0). Hinspiel 5:0 – Frankfurt mit 6:0 im Play-off

HJK Helsinki – Riga FC 2:2 (1:0). Hinspiel 1:1 – Riga mit 3:3 dank Auswärtstoren im Play-off

Dinamo Tiflis – Feyenoord Rotterdam 1:1 (0:0). Hinspiel 0:4 – Feyenoord mit 5:1 im Play-off

Spartak Moskau – FC Thun 2:1 (0:1). Hinspiel 3:2 – Spartak mit 5:3 im Play-off

Suduva Marijampole (Topcagic spielte durch und Tor zum 1:0/12., Blauensteiner Ersatz, ohne Gotal) – Maccabi Tel Aviv 2:1 (2:0). Hinspiel 2:1 – Marijampole mit 4:2 im Play-off

BATE Borissow – FK Sarajewo 0:0. Hinspiel 2:1 – Borissow mit 2:1 im Play-off

AIK Solna – Sheriff Tiraspol 1:1 (0:0). Hinspiel 2:1 – Solna mit 3:2 im Play-off

Schachtjor Soligorsk – FC Torino 1:1 (0:0). Hinspiel 0:5 – Torino mit 6:1 im Play-off

FK Mlada Boleslav (Auer Ersatz) – Steaua Bukarest 0:1 (0:0). Hinspiel 0:0 – Bukarest mit 1:0 im Play-off

Malatyaspor – Partizan Belgrad 1:0 (1:0). Hinspiel 1:3 – Partizan mit 3:2 im Play-off

Zrinjski Mostar – Malmö FF 1:0 (0:0). Hinspiel 0:3 – Malmö mit 3:1 im Play-off

Sorja Luhansk – ZSKA Sofia 1:0 (0:0). Hinspiel 1:1 – Luhansk mit 2:1 im Play-off

Bnei Yehuda Tel Aviv – Neftci Baku 2:1 (1:0). Hinspiel 2:2 – Tel Aviv mit 4:3 im Play-off

The New Saints – Ludogorez Rasgrad 0:4 (0:2). Hinspiel 0:5 – Rasgrad mit 9:0 im Play-off

Hapoel Beer Scheva – IFK Norrköping 3:1 (0:0). Hinspiel 1:1 – Beer Scheva mit 4:2 im Play-off

Trabzonspor – Sparta Prag 2:1 (1:0). Hinspiel 2:2 – Trabzonspor mit 4:3 im Play-off

FC Valetta – FK Astana 0:4 (0:2). Hinspiel 1:5 – Astana mit 9:1 im Play-off

AEK Athen – Universitatea Craiova 1:1 (1:0). Hinspiel 2:0 – AEK mit 3:1 im Play-off

Viktoria Pilsen – FC Antwerpen 2:1 n.V. (1:0, 0:0). Hinspiel 0:1 – Antwerpen mit 2:2 dank Auswärtstor im Play-off

Racing Straßburg – Lok Plowdiw 1:0 (1:0). Hinspiel 1:0 – Straßburg mit 2:0 im Play-off

AZ Alkmaar – FK Mariupol 4:0 (2:0). Hinspiel 0:0 – Alkmaar mit 4:0 im Play-off

KAA Gent – AEK Larnaca 3:0 (0:0). Hinspiel 1:1 – Gent mit 4:1 im Play-off

PSV Eindhoven – FK Haugesund 0:0. Hinspiel 1:0 – Eindhoven mit 1:0 im Play-off