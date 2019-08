Endstation für Federer in Cincinnati. Foto: AP Photo/John Minchillo

Cincinnati (Ohio) – Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer ist beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati im Achtelfinale ausgeschieden. Der Vorjahresfinalist und siebenfache Turniersieger verlor gegen den Russen Andrej Rublew mit 3:6,4:6. Rublew lag nach zwei Breaks zum Auftakt von Beginn an in Führung. Nach gut einer Stunde verwertete der 21-Jährige aus Moskau seinen ersten Matchball. (APA/sda; 15.8.2019)