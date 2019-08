Boris Pistorius und Petra Köpping haben am Freitag ihre Kandidatur bestätigt. Pistorius, 59, führt seit 2013 das niedersächsische Innenministerium und hat sich über die Landesgrenzen hinweg einen Namen in der Sicherheitspolitik gemacht. Zuvor war er Oberbürgermeister von Osnabrück. Auch Köpping, 61, hat ihre Wurzeln in der Kommunalpolitik. Sie war von 2001 bis 2008 Landrätin des Landkreises Leipziger Land. Seit 2014 ist sie Integrationsministerin der schwarz-roten Landesregierung in Sachsen.