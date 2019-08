Foto: June

Vom Staubsauger, der die Wohnung automatisch reinhält bis zum Kühlschrank, der von selbst dafür sorgt, dass frische Lebensmittel nachbestellt werden. Bei einem sind sich fast alle Gerätehersteller einig: Die Zukunft des Zuhauses soll "smart" sein. Doch jeder Automatismus birgt auch die Gefahr, dass der jeweilige Hersteller bei der Software patzt. Und im Zusammenspiel mit solchen Geräten kann es dann schnell gefährlich werden.

Hitzeentwicklung

Mehrere smarte Öfen der Firma June haben sich über Nacht automatisch aufgeheizt. Dies berichtet The Verge, wo man entsprechende Berichte von drei eigenen Lesern erhalten hat. Alle beschreiben sie die selbe Erfahrung: Als sie in der Früh aufwachten, war der smarte Ofen auf mehr als 200 Grad Celsius erwärmt.

Einer der Besitzer kann den Vorfall gar mit einem Video aus einer Überwachungskamera von Nest belegen. Darin zeigt sich, wie sich der Ofen um 2:30 aktiviert, und die Küche erhellt. Erst vier Stunden später bemerkte der Besitzer den Vorfall. Das Video erinnere an eine Episode von Black Mirror, zieht The Verge dystopische Vergleiche.

Brandgefahr

Dass mit so einem Vorfall durchaus ein gewisses Risiko einhergeht, illustriert ein weiteres Beispiel. Ein anderer June-User beschreibt, wie sich auch bei ihm der Ofen von selbst auf 220 Grad erhitzt hat. In diesem Fall waren aber noch Kartoffeln in dem Gerät, die dann in der Früh komplett verbrannt waren. Zumindest ist es dabei zu keinem Brand gekommen.

Bei June sieht man die Schuld allerdings an ganz anderer Stelle: Nämlich bei den Nutzern selbst. Diese hätten wohl unabsichtlich über die zugehörige App den Ofen vorgeheizt. Denkbar wäre etwa, dass die Nutzer sich nach Rezepten umgesehen haben, und dabei die entsprechende Funktion aktiviert haben. Allerdings stellt sich dann natürlich die Frage, wieso ein solch – potentiell gefährliche – Funktion so einfach unabsichtlich auszulösen ist.

Update

Als Reaktion auf den Bericht, will June aber nun zumindest bei seinen Apps nachbessern. So sollen die Nutzer künftig noch einmal extra nach einer Bestätigung gefragt werden, bevor der Ofen vorgeheizt wird. Entsprechende Updates sollen in den kommenden Tagen für Android und iOS veröffentlicht werden. Trotzdem ist es wohl keine schlechte Idee, solch einen smarten Ofen vor längeren Abwesenheiten abzustecken – so man denn ein solches Gerät überhaupt haben will. (red, 16.8.2019)