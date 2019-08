Grönland hat rund 56.000 Einwohner, rund 80 Prozent des Landes sind von Eis und Gletschern bedeckt. Trotzdem ist das Gebiet für jemanden offenbar äußerst interessant – und zwar für US-Präsident Donald Trump. Er will die 2.180.000-Quadratkilometer große Insel kaufen, berichten mehrere US-Medien, allen voran das "Wall Street Journal".

Demnach hat der US-Präsident in privaten Gesprächen "Interesse angemeldet", das strategisch wichtige Stück Land zu kaufen. Einige Berater hätten das als Witz abgetan, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur Reuters. Andere hätten die Idee aber ernster genommen. Der demokratische Politiker Rufus Gifford, bis 2017 US-Botschafter in Dänemark, kommentierte die Pläne auf Facebook als "totale Katastrophe".

Autonomes Außengebiet von Dänemark

Grönland ist eine Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer, auf der sich der US-Militärflugplatz Thule Air Base befindet. Die Insel hat den Status eines autonomen Territoriums von Dänemark. Trump, der sich derzeit in seinem Golfclub in Bedminster (New Jersey) aufhält, wird Anfang September erstmals in Dänemark erwartet. Es gibt keine Hinweise darauf, dass dabei über einen Grönland-Kauf gesprochen werden soll.

Neu ist die Idee, Grönland zu kaufen, nicht. 1946 hatte bereits der US-Präsident Harry Truman hatte 100 Millionen Dollar für das Gebiet geboten.

Warum die Insel für die USA interessant ist? Es geht wohl um neue Schifffahrtsrouten, die sich mit dem Schmelzen des Eises ergeben könnten, aber auch um den Zugang zu Rohstoffen wie Öl – und auch um die Kontrolle des Nordpols, schreiben Nachrichtenagenturen.

Reaktionen im Netz



Auf Twitter löste Trump mit seiner Ankündigung teils empörte, teils belustigte Reaktionen aus. Die Insel sei "nicht zu verkaufen", schrieb ein Nutzer.

Andere posteten Memes aus der Popkultur oder witzelten auf andere Weise über Trumps Idee:

