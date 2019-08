GTA-Austria eine Affäre wird Teil der Pop-Kultur.

Am 17. Mai dieses Jahres um Punkt 18 Uhr veröffentlichen "Spiegel" und "SZ" ein heimlich gefilmtes Video, in dem FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Klubobmann Johann Gudenus im Juli 2017 mit einer vermeintlichen russischen Investorin auf Ibiza über Staatsaufträge für millionenschwere Spenden sprechen. Ebenso von einer Übernahme der "Kronen-Zeitung" und von der Privatisierung des Wassers ist die Rede. Strache und Gudenus traten darauf hin zurück und Kanzler Sebastian Kurz löste die türkis-blaue Regierung auf. Die Affäre wurde mittlerweile Teil der Popkultur. So gibt es eine ganze Kollektion an Ibiza-Shirts und manche Sprüche aus dem Video ("Zack, Zack, Zack" oder "Bis du deppert, die is schoaf") wurden Teil der Umgangssprache.

Die Affäre wird Österreich noch länger beschäftigen. Neben behördlichen Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, Gerichtsverhandlungen und einem aktuellen Buch gibt es auch eine ganze Kleidungskollektion, die den Skandal rund um den ehemaligen FPÖ-Chef gehörig auf die Schippe nimmt. Auf Amazon findet sich eine reichhaltige Auswahl an Ibiza-Kleidung. Fündig wird man, wenn mit dem Stichwort "FPÖ" sucht. Inspiriert wurden die Designer von Videogames wie "Grand Theft Auto" (GTA), "Star Wars" und anderen Ikonen der Popkultur.

Besonders GTA-Motive finden sich auf zahlreichen T-Shirts. Bei der Computerspielserie schlüpfen Spieler in die Rolle eines Gangsters und müssen diverse Straftaten begehen. Etwa Drogen ausliefern.

Aber auch Ausschnitte aus dem Ibiza-Video, das Strache und den ehemaligen freiheitlichen FPÖ-Klubobmann Gudenus bei einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchennichte zeigt, zieren die Kleidungsstücke. Auch der "Zack, Zack, Zack"-Sager von Strache findet sich auf T-Shirts.

Schon das Video selbst führte zu einer Flut an Memes im Netz. Die T-Shirts sind so etwas wie deren Offline-Fortsetzung. (red, 18.8. 2019)