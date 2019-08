Drew Barrymore bei der Premiere von Staffel drei der Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" am 28. März. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Der Sprung von der zuletzt bekannt gewordenen Rolle der Nana Spier in der Serie "Santa Clarita Diet" auf Netflix zu einer eigenen Talkshow scheint für US-Schauspielerin Drew Barrymore nicht mehr weit. Kürzlich berichteten "The Hollywood Reporter" und "Variety" von einem möglichen Einstieg der Schauspielerin ins Fernsehen für CBS Television Distribution in New York.

Voraussichtlich wird die Talkshow, bei der Barrymore in diesem Fall auch als leitende Produzentin fungieren würde, für 2020/21 angesetzt. Momentan gibt es dazu keine Äußerungen des CBS-Networks.

Klappt es diesmal?

"Variety" zufolge kam das Thema Talkshow bereits 2016 das erste Mal auf, als die Schauspielerin in Verhandlung mit Warner Bros stand. Damals hätte sie die Rolle des Hosts der Realityshow "First Dates" übernehmen sollen. Das Projekt kam jedoch nie zustande.

Klar ist jedoch: Sollte es Barrymore gelingen, im Fernsehen – vor allem in Kooperation mit CBS – Fuß zu fassen, könnte dies einen weiteren großen Namen auf dem gerade wachsenden Markt der Daytime-(Talk-)Shows bedeuten. Somit würde der Name ihrer Show neben Giganten der CBS-Welt wie "Dr. Phil", "Rachael Ray" und "The Doctors" stehen. (west, 16.8.2019)