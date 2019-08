Der versteckte Screenshot in iOS 13. Grafik: Apple

Der Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu, was auch heißt, dass die Temperaturen langsam abnehmen. In der Smartphone-Welt sieht es hingegen anders aus: hier steht die heißeste Phase des Jahres gerade erst bevor. In den kommenden Wochen werden zahlreiche große Hersteller jene Geräte vorstellen, die im Weihnachtsgeschäft klingelnde Kassen garantieren sollen. Eine diese Firmen ist Apple, und dort wird es nun langsam konkret.

Termin

Das iPhone 11 soll am 10. September der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dies lässt sich zumindest aus einem Hinweis in der aktuellen Beta für iOS 13 schließen, den iHelp BR aufgespürt hat. In dieser ist ein Bild versteckt, das mit dem Namen "HoldForRelease" versehen ist, was nahelegt, dass es irrtümlich in die Testversion gerutscht ist. Zu sehen ist dabei ein Screenshot des Homescreens, auf dem die Nummer 10 groß am Kalender prangt.

Eine große Überraschung wäre dieser Termin aber ohnehin nicht: in den vergangenen Jahren hat Apple neue iPhones immer am zweiten Dienstag oder Mittwoch im September vorgestellt. Der 10. September würde also exakt in dieses Schema passen.

Grundlagen

In den vergangenen Wochen sind bereits viele Vorabinformationen zur neuen iPhone-Generation durchgesickert. Demnach sind heuer wieder drei neue Modelle geplant, wobei das grundlegende Design offenbar weitgehend beibehalten wird. So soll es auch heuer wieder zwei Ausführungen mit OLED-Bildschirm sowie eine mit LCD geben. Die größte Neuerung soll eine Tripel-Kamera auf der Rückseite darstellen.

Zumindest bei der Namensgebung könnte es aber eine Veränderung geben. So war zuletzt zu hören, dass die drei Modelle iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max heißen sollen. Damit würde Apple den iPhone-XR-Nachfolger alleine schon vom Namen her zum Default-Modell machen. (red, 16.8.2019)