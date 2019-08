In den USA wurde vor einigen Tagen in der Nähe von Seattle ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Der Mann hatte sein Fahrzeug an einem Highway geparkt und war Sergeant Kyle Smith aufgefallen. Er ertappte den Fahrer beim "Pokémon Go"-Spielen – auf acht Smartphones gleichzeitig.

Verwarnung

Der Gamer hatte eine selbstgebastelte Halterung für seine Geräte auf dem Schoß liegen. Bei dem Spiel geht es darum, Monster zu fangen, die via Smartphone-Display in der Umgebung auftauchen. Der für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei zuständige Officer Rick Johnson hat ein Foto des Smartphone-Setups auf Twitter veröffentlicht. Nach Aufforderung ließ sich der Fahrer davon überzeugen, die Geräte doch lieber auf dem Rücksitz aufzubewahren und durfte weiterfahren. "Mit acht Ablenkungen weniger", so Johnson. Da der Fahrer am Seitenstreifen geparkt hatte, der eigentlich für Notfälle gedacht ist, blieb es bei einer Verwarnung.

Offenbar kommt das Spielen auf mehreren Smartphones gleichzeitig durchaus häufiger vor. Und gegen so manch andere Spieler sind die acht Smartphones des Fahrers offenbar nicht der Rede wert. Ein Twitter-Nutzer postete ein Foto von einem anderen "Pokémon Go"-Spieler, der auf seinem Fahrrad ein Gestellt mit gleich 30 Smartphones montiert hatte. Ein anderer postete ein kurzes Video davon.

Aus der Geschichte kann man zwei Lehren ziehen. Erstens: "Pokémon Go" wird tatsächlich noch immer gespielt. Zweitens: Man sollte sich dabei an die Straßenverkehrsordnung halten. (red, 16.8.2019)