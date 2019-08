Den Nissan Micra gibt es jetzt auch in einer sportlichen Version mit neuem, stärkerem Motor

Das Mehr an Pferdestärken, das der neue Nissan Micra unter die Motorhaube gepackt bekommen hat, ist, seien wir uns ehrlich, in der Stadt entbehrlich. Da würden auch 90 PS vollkommen reichen.

Äußerlich präsentiert sich der Nissan Micra schnittig wie eh und je, Einparken in enge Lücken macht Freude. Beim Tritt aufs Gas wird er dank eines Ein-Liter-Turbobenziners mit 117 PS zum Sprinter. Foto: Andreas Stockinger

Genauso wenig müsste der Cityflitzer aus Japan in einer Sportversion ausgeliefert werden. Wo kann man diese Reize schon ausspielen? In Städten kaum, die sinnvollerweise mehr und mehr zu Begegnungszonen mit Tempo 30 werden. Aber wer sagt denn, dass man den Micra nur in der Stadt fahren kann und soll? Eben.

Grafik: der Standard

Tiefer und ausreichend stark

Wir waren großteils auf der Autobahn unterwegs. Schließlich ist Sommer, und das Meer ruft. Gerade auf längeren Strecken kommen die Vorteile des auf 117 PS verstärkten Benziners zur Geltung – und natürlich auch die um zehn Millimeter tiefer gelegte Karosserie der Sportversion.

Untertourig und brav geht es aus der Stadt. Steigt man stärker auf das Gaspedal, ist es mit der Gelassenheit aber schlagartig vorbei. Dann kann der kleine Japaner sogar recht laut brüllen. Der Dreizylinder-Turbobenziner mit 6-Gang-Getriebe beschleunigt in 9,9 Sekunden auf 100 km/h.

Bei der Topversion N-Sport gibt es neben bequemen Leder-Alcantarasitzen auch schicke Oberflächen in Karbondesign. Das abgeflachte Lenkrad werden vor allem groß gewachsene Personen zu schätzen wissen. Die zweite Reihe sollten diese eher meiden. Vorn hingegen ist genug Platz.

Der Kofferraum ist nicht riesig, notfalls muss man die Rücksitze umlegen. Foto: Andreas Stockinger

Der Kofferraum ist nicht gerade üppig, für ein Auto, das primär für die Stadt konzipiert wurde, aber in Ordnung. Wer ans Meer fährt und mehr als Wechselkleidung einpacken will, kann die Rücksitze umlegen und hat dann ausreichend Stauraum. Neben Koffer und Schwimmsachen bringt man dann locker auch noch ein Zelt unter. (Günther Strobl, 21.8.2019)