Am Montag treten schärfere Sanktionen der USA in Kraft. Das hat Auswirkungen auf alle Huawei-Nutzer

Das Huawei-Flaggschiff Mate 20. Foto: APA

Besitzern von Huawei-Smartphones stehen aufregende Tage bevor. Am kommenden Montag treten die Strafmaßnahmen der Trump-Regierung, die US-Unternehmen die Zusammenarbeit mit Huawei verbieten, vollständig in Kraft. Davon könnten einige hunderttausende Nutzer in Österreich betroffen sein.

Updates

Kommt es zu keiner politischen Lösung in letzter Minute, dann wird es ab diesem Zeitpunkt keine neuen Android-Versionen für die Smartphones von Huawei mehr geben. Unklar ist auch, ob Huawei dann noch Sicherheitsupdates ausliefern darf. Google stellt diese den Herstellern im Monatstakt bereit, um neu entdeckte Fehler und Lücken in Android beheben zu können. Ohne Aktualisierungen blieben neu entdeckte Einfallstüren für Cyberkriminelle oder staatliche Spione dauerhaft offen.

Das alles gilt auch für Smartphones von Huaweis Tochterfirma Honor, die ebenfalls auf dem heimischen Markt präsent ist. Google hat sich zuletzt dafür eingesetzt, weiterhin Updates ausliefern zu können, um mögliche Sicherheitsprobleme zu verhindern.

Handys mit Android?

Weil Google außerdem keine neuen Smartphones von Huawei mehr für die Verwendung von Android lizenzieren darf, weiß man auch nicht, ob der Hersteller künftig überhaupt noch Handys mit dem Google-System auf den Markt bringen darf. Wenn ja, dann fällt auf ihnen definitiv die Anbindung an den Play Store weg, und man muss mit Huaweis "App Gallery" vorliebnehmen.

USA vs. China

Donald Trump hatte Mitte Mai US-Unternehmen per Verordnung die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Dazu rief er einen nationalen Notstand in der Telekommunikation aus. Huawei gilt als Hauptziel dieser Maßnahme. Die USA befürchten, dass Huawei-Technik ein Einfallstor für chinesische Spionage und Sabotage sein könnte. Huawei selbst verweist immer wieder auf seine Unabhängigkeit vom chinesischen Staat.

Huawei ist einer der weltweit größten Telekommunikations- und Netzwerkausrüster. Die Technik des Konzerns spielt auch beim Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen eine wichtige Rolle. (red, 16.8.2019)