Mit einem überraschenden Angebot brachte sich der heimische Chiphersteller AMS wieder ins Spiel um die Übernahme des Münchener Konzerns Osram. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien/München – Finanziell hat der heimische Halbleiterhersteller AMS mit dem kürzlich gelegten Angebot für den angeschlagenen Münchener Lichttechnikkonzern Osram die beiden US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle überboten. 4,2 Milliarden Euro stellen die Steirer in Aussicht – zumindest theoretisch. Denn jetzt kommt der Faktor Zeit ins Spiel. Der Stichtag ist der 5. September, bis dahin müsste eine nötige Zusammenschlussvereinbarung abgeschlossen sein, wie Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet.

AMS hatte Anfang Juni – für einen Blick in die Bücher des deutschen Konzerns – ein Stillhalteabkommen unterzeichnet, das ihnen eigentlich zwölf Monate lang verbietet, ein Angebot zu stellen und Aktien von Osram zu erwerben. Osram hatte jedoch am Mittwoch mitgeteilt, dass Vorstand und Aufsichtsrat die verhandelte Zusammenschlussvereinbarung "zeitnah" prüfen und in der Folge über die Aufhebung des Stillhalteabkommens mit den Österreichern entscheiden wollen.

US-Angebot läuft am 5. September aus

Erst nach diesem Vertrag und Vorlage bei der deutschen Bafin kann AMS sein Angebot über 38,50 Euro je Aktie starten und so ins Bietergefecht mit den amerikanischen Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group und deren 35 Euro eintreten. Das US-Angebot läuft bereits und endet am 5. September. Das AMS-Angebot muss vor Ablauf der Frist der Amerikaner beginnen.

Zeitlich knapp wird es, weil vor dem Start die deutsche Börsenaufsicht Bafin die Angebotsunterlagen prüfen muss, wofür sie bis zu 10 Werktage Zeit hat; gehofft wird auf eine schnellere Prüfung. Das Aufheben der Sperre müsste im Grunde Montag erfolgen, schreibt die "FAZ", in allerletzter Sekunde, damit der Starttermin am 3. oder 4. September noch möglich sei. Dann verlängert sich auch das Angebot von Bain/Carlyle.

Die bevorstehende Zusammenschlussvereinbarung soll die Strategie mit dem Umbau des Münchner Lichttechnik-Unternehmens absichern und Schutzzusagen für Mitarbeiter, Standorte sowie wesentliche Konzernteile enthalten. (APA, 16.8.2019)